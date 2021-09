„Army of Thieves“: Netflix veröffentlicht Trailer zu Schweighöfer-Film

Anzeige

Berlin. Endlich raus aus seinem langweiligen Job als Kleinstadtbanker - diese einmalige Chance bietet sich Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer). Eine mysteriöse Frau will den berüchtigten Tresorknacker für einen Raubzug an der Seite von international gesuchten Verbrechern gewinnen.

Doch der Plan ist riskant, und die Polizei schläft nicht. „Army of Thieves“ erzählt die Vorgeschichte des Zombie-Actionfilms „Army of The Dead“. Einen ersten Trailer hat der Streamingdienst nun veröffentlicht:

Start am 29. Oktober

Der Film von Produzent Zack Snyder ist ab 29. Oktober bei Netflix zum Streamen abrufbar. Neben Matthias Schweighöfer gehören Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan und Jonathan Cohen zum Cast.