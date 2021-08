Armin Laschet kurz ohne Maske im Imbiss: Video sorgt für Kritik auf Twitter

Anzeige

Düsseldorf. Ein Videoausschnitt, in dem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zunächst ohne Maske einen Laden in Aachen betritt, hat für Debatten auf Twitter gesorgt. Zu sehen ist, wie der Kanzlerkandidat der Union in seiner Heimatstadt in den Imbiss ohne Mundschutz eintritt, vor der Theke stehen bleibt, zwei Männer coronakonform mit der Faust begrüßt und sich erst dann erst die Maske aufsetzt. Die kurze Sequenz stammt aus einer ARD-Dokumentation, die bereits am vergangenen Sonntag zur Bundestagswahl ausgestrahlt worden war.

Mit dem Kommentar „Ich bin kein Mediziner, aber setzt man die Maske nicht vor dem Ladenbesuch auf?“ hatte ein Nutzer der Social-Media-Plattform den Ausschnitt gepostet. In dem ARD-Film ist kurz darauf noch zu sehen, wie der CDU-Chef mit den beiden Herren im Stehen ein Gläschen Schnaps trinkt.

Auf Twitter hieß es in den Kommentaren unter anderem: „1 1/2 Jahre #Pandemie und nicht dazu gelernt.“ Der Komiker Micky Beisenherz schrieb: „Über das Maß der Professionalität im öffentlichen Auftritt von #Laschet darf man sich wirklich schon wundern. Gerade in Bezug auf Corona-Schutzmaßnahmen in Geschäften.”

Ein anderer Nutzer postete dagegen: „Mein Gott, er ist geimpft, die zwei tragen Maske, irgendwann ist auch mal gut. Man muss echt nicht wegen alles eine Sau durchs Dorf treiben. Kann ja nicht euer ernst sein, dass ihr euch darüber echauffiert, dass er seine Maske 10 Sekunden zu spät aufsetzt.“