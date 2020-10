„Are You The One?“: Sophia Thomalla moderiert zweite Staffel der Kuppelshow

Anzeige

Köln. Sophia Thomalla (31) moderiert die neue Staffel der TVNOW-Kuppelshow „Are You The One?“. Für das Liebesspiel, wie der Sender es nennt, treffen sich 20 Singles in Griechenland, Experten haben vorab jeweils zehn vermeintlich perfekte Paare ermittelt. Doch wer der ermittelte Traumpartner ist, das müssen die Teilnehmer selbst herausfinden, wie TVNOW am Dienstag mitteilte.

"Paare beim Balzen beobachten und kommentieren – ich liebe es. Eine meiner leichtesten Übungen“, sagte Thomalla der „Bild“-Zeitung. Die 31-Jährige selbst müsste an keiner Kuppelshow teilnehmen, sie ist mit Union-Berlin-Torwart Loris Karius liiert. Die neue Staffel von „Are You The One?“ soll Anfang 2021 zu sehen sein.