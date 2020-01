ARD zeigt sieben neue “Großstadtrevier”-Folgen mit Jan Fedder - auch seine Lieblingsepisode

Anzeige

Hamburg. Der Tod des Hamburger Schauspielers Jan Fedder hat viele Fans bewegt. Ab dem 27. Januar können sie ihn aber noch mal im Fernsehen sehen - dann startet die 33. Staffel des "Großstadtreviers".

Wie die ARD nun mitteilte, ist Fedder dort noch einmal in sieben Folgen zu sehen - und zwar in den Episoden 439 bis 441, 443 bis 445 und 447.

Die Handlung der neuen Staffel: Die Polizisten vom PK 14 beziehen eine neue Wache. In der Episode "Das neue Revier" (Fo. 439, Buch: Sören Hüper und Beatrice Blank, Regie: Hagen Bogdanski) offenbart ein Umzugskarton ein überraschendes Geheimnis: die Schnullerkette der kleinen Maja. Vor 14 Jahren verschwand die damals Dreijährige und wurde nach ergebnislosen Ermittlungen für tot erklärt.

Jan Fedder hatte eine Lieblingsepisode

Wer auch immer ihre Schnullerkette hinter einem Schrank im alten Kommissariat entsorgt hat, weiß sicher mehr - vielleicht auch, ob Maja noch lebt. Revierleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer) gibt Harry Möller (Maria Ketikidou) und Piet Wellbrook (Peter Fieseler) einen Tag Zeit, bevor der Fall zurück ans LKA geht.

Als Lieblingsepisode des verstorbenen Schauspielers gilt laut ARD jedoch eine andere Folge der neue Staffel - und zwar Episode 440 mit dem Titel "Kleine Haie, fette Fische". In der Folge wollen die Polizisten dem illegalen Glücksspiel in Hamburg einen Riegel vorschieben und Kommissar Dirk Matthies mischt sich dazu unter die Pokerspieler. In einer Gastrolle ist Theaterregisseur Leander Haußmann als Kiez-Größe "der schicke Dieter" zu sehen.

RND/msc