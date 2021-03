Merkel kippt Osterruhe: ARD, ZDF und RTL strahlen Sondersendungen aus

Anzeige

Das Eingeständnis von Bundeskanzlerin Angela Merkel, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montagabend Fehler gemacht zu haben, und die damit verbundene Kippung der Osterruhe beeinflussen auch das Fernsehprogramm an diesem Mittwochabend. Gleich mehrere Sender kündigen Sondersendungen zu dem Thema an.

ARD, ZDF und RTL reagieren auf Geschehnisse

So hat unter anderem das Erste sein Programm geändert und strahlt ab 20.15 Uhr einen 20-minütigen „Brennpunkt“ unter dem Titel „Regierungs-Chaos - wie geht es weiter in der Corona-Krise?“ aus. In der Sendung stellen sich Merkel und Annalena Baerbock, Parteichefin der Grünen, den Fragen von Moderator Oliver Köhr, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, kündigt der Sender an.

Auch das ZDF reagiert auf die Geschehnisse und sendet um 19.20 Uhr ein Spezial mit dem Titel „Corona-Krise - Merkel räumt Fehler ein“, moderiert von Matthias Fornoff. Darin sollen der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sowie der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte Stellung beziehen dazu, wieviel Vertrauen in die Corona-Politik durch die aktuellen Entscheidungen verspielt worden ist und ob ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl endgültig die „Kanzlerin-Dämmerung“ begonnen hat.

RTL-Spezial: „Bachelor“ startet 15 Minuten später

RTL wiederum sendet ebenfalls eine Sondersendung mit dem Titel „Corona-Krise – Chaos in Berlin“. Anlässlich des kurzfristigen Stopps der vereinbarten Osterruhe spricht darin Moderator Peter Kloeppel mit Vertretern der Politik über Merkels Rolle rückwärts und fragt: „Wie ist die Rücknahme zu bewerten und welche Konsequenzen werden jetzt gezogen?“. Die Datingshow „Der Bachelor“ startet deshalb 15 Minuten später, um 20.30 Uhr.