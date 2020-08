ARD-„Tagesthemen“ bauen regionale Berichterstattung aus - fünf Minuten länger

Anzeige

München. Die "Tagesthemen" im Ersten setzen künftig stärker auf regionale Themen und verlängern dazu ihre Sendezeit. Vom 1. September an würden die Ausgaben von Montag bis Donnerstag um jeweils 5 auf 35 Minuten erweitert, teilte die Programmdirektion des Ersten am Donnerstag in München mit. Die zusätzliche Sendezeit soll vor allem für einen Blick auf die Regionen mit der Rubrik "Mittendrin" genutzt werden.

Bereits Anfang April war die "Tagesthemen"-Freitagsausgabe von 15 auf 30 Minuten verlängert worden. Ende Mai startete am Freitag die neue Rubrik "Mittendrin". Die ARD-Landesrundfunkanstalten liefern dafür Reportagen aus den 16 Bundesländern zu.

„Wir holen die ‚Tagesthemen‘ ins Dorf“

"Die ARD steht für Informationskompetenz und ist in den Regionen verwurzelt", sagte der Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, Volker Herres. "Mittendrin" verstärke in den "Tagesthemen" das Informationsangebot aus den Bundesländern mit aktuellen Themen, die auch bundesweit relevant und interessant sind. Ergänzt werde das lineare Angebot im Ersten durch Beiträge auf "tagesschau.de", Instagram-Stories, Webvideos und eine "Mittendrin"-Rubrik im Youtube-Channel der "Tagesschau".

Die ARD reagiert damit auch auf Vorwürfe, im Journalismus zu stark die Sichtweise von Stadtbewohnern darzustellen. "Wir holen die 'Tagesthemen' ins Dorf und bilden damit die Gesellschaft breiter ab, ergänzend zum Weltgeschehen und dem Politikbetrieb in Berlin", sagte der Zweite Chefredakteur ARD-aktuell, Helge Fuhst.