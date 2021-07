ARD-Spendenaktion sammelt 57 Millionen Euro für Hochwasser-Opfer

Köln. Mit der Spendenaktion „Wir halten zusammen“ hat die ARD nach eigenen Angaben bisher mehr als 57 Millionen Euro für die Hochwasser-Opfer gesammelt. Allein 211.200 Euro seien mit der Versteigerung eines Bildes von Udo Lindenberg erzielt worden, teilte der öffentlich-rechtliche Rundfunkverbund am Montag in Köln mit. Der Künstler habe das Bild mit dem Titel „Wir sitzen alle in einem Boot“ gemalt und für die Spendenaktion zur Verfügung gestellt.

„Ich freue mich über dieses mega Versteigerungsergebnis“, sagte Lindenberg (75) laut ARD-Mitteilung. „Find's toll, Teil dieser großartigen Hilfsaktion gewesen zu sein - und weiter geht's, liebe Leute, wir müssen hier langfristig solidarisch am Start bleiben - und sofort mit einer konsequenten neuen Klimapolitik beginnen.“

Video Merkel zu Hochwasser: „Erschreckende Schäden, entsetzliche Zustände“ 1:54 min Nach der Hochwasserkatastrophe hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag Bad Münstereifel besucht. © Reuters

Am Freitag hatte die ARD einen Benefiz-Tag veranstaltet. Dabei wurden Spenden gesammelt für die Opfer der Flutkatastrophe, die in der Woche davor vor allem Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz getroffen hatte. Gemeinsam mit der „Aktion Deutschland hilft - Bündnis deutscher Hilfsaktionen“ riefen ARD-Radios, die Dritten Fernsehprogramme und Das Erste zu Spenden auf. Die Aktion läuft weiter.