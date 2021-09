ARD-Serie „Tina mobil“: Eine Geschichte aus der Mitte des Lebens

Anzeige

Eine Frau verliert mit Anfang fünfzig ihren Job als mobile Backwarenverkäuferin, aber anstatt den Kopf hängen zu lassen, kauft sie sich ein eigenes Verkaufsauto und fährt weiterhin ins brandenburgische Umland, wo sie sich allmorgendlich ein Wettrennen mit ihrer Nachfolgerin liefert: Das klingt wie eine Dienstagsserie, zumal Gabriela Maria Schmeide die Titelfigur als Frau mit großem Herzen verkörpert. Es dauert fast einen Spielfilm lang, bis sich rausstellt, warum die ARD „Tina mobil“ in Doppelfolgen am Mittwoch ausstrahlt: Plötzlich zeigt Tina ein ganz anderes Gesicht.

Bis dahin jedoch erzählen Laila Stieler (Buch) und Richard Huber (Regie) eine Geschichte aus der Mitte des Lebens, die vor allem Mut macht. Seit sie sich vom Gatten (Alexander Hörbe) getrennt hat, schlägt sich Tina mit ihren drei fast erwachsenen Kindern alleine durch. Sie liebt auch die beiden anderen, aber ihr Augenstern ist Julia (Fine Sendel), eine begnadete Musikerin, deren Zukunft sich Tina in den rosigsten Farben ausmalt.

Als Julia ungewollt schwanger wird, kommt es zu einer Konfrontation

Weil Huber (Grimme-Preis für „Dr. Psycho“, Bayerischer Fernsehpreis für „Club der roten Bänder“) diese Szenen sehr behutsam inszeniert, ist der Eklat umso überraschender: Als Julia ungewollt schwanger wird, kommt es zu einer Konfrontation, die Tina in völlig anderem Licht erscheinen lässt. Ausgerechnet die Frau, die sich aufopfert, um ihren Kindern ein behütetes Leben bieten zu können, wirkt auf einmal herzlos.

Gabriela Maria Schmeide, die hinter Tinas Fröhlichkeit eine große Melancholie durchschimmern lässt, deren traurige Ursache erst viel später ans Licht kommt, muss die Serie wie ein Geschenk empfunden haben: Für Schauspielerinnen jenseits der fünfzig sind weibliche Hauptrollen nur noch wenigen Stars vorbehalten.

Geschichten fallen wegen der Lebensumstände aus dem Rahmen

Ungewöhnlich an „Tina mobil“ ist jedoch nicht nur das Alter der zentralen Figur. Aus dem Rahmen fallen die sechs dramaturgisch in sich abgeschlossenen, aber horizontal erzählten Geschichten vor allem wegen der Lebensumstände: Die Sanftlebens sind eine ganz normale Familie. Während Konflikte sonst stets auf die Spitze getrieben werden, handelt „Tina mobil“ vom Alltag von Menschen, deren Leben im Fernsehen nur selten erzählt wird.

Dazu passt auch Hubers betont unaufgeregter Regiestil. Die Serie verhehlt nicht, dass Tina es nicht leicht hat, und ihre scheinbar unerschütterliche Zuversicht wirkt mitunter unangebracht, aber meist gelingt es ihr dank ihrer Hartnäckigkeit, für jedes Problem eine Lösung zu finden.

„Tina mobil“ ist kein Sozialdrama

„Tina mobil“ ist daher kein Sozialdrama, sondern orientiert sich vielmehr am lakonischen Humor und der großen Wahrhaftigkeit, mit der der Brite Ken Loach seine Geschichten erzählt. Das Thema ist trotzdem ernst, denn letztlich zeigt Tinas Schicksal, wie leicht man aus der unteren Mittelschicht in die Armutsfalle abrutschen kann: Ihr Dasein ist derart auf Kante genäht, dass kleine Ursachen gleich eine fatale Wirkung haben können.

Gespielt ist das ausnahmslos formidabel. Das gilt vor allem für Runa Greiner: Als Tina ihren Führerschein abgeben muss, springt Caro als Fahrerin ein, beglückt die Kundinnen mit Kosmetiktipps und blüht regelrecht auf. Wie die junge Schauspielerin diese Metamorphose verkörpert, ist mindestens ebenso preiswürdig wie die Leistung von Schmeide, für die Stieler schon die Grimme-Preis-gekrönten Milieustudien „Die Polizistin“ (2001) und „Die Friseuse“ (2010) geschrieben hat.

Sorgfältige Besetzung kleinster Nebenrollen

Dass allen Beteiligten ein besonderes Projekt vorschwebte, zeigt sich nicht zuletzt an der sorgfältigen Besetzung auch kleinster Nebenrollen mit herausragenden Mitwirkenden wie Monika Lennartz, Ursula Werner oder Axel Werner.

Musikklassiker von Gundermann, Karat und Veronika Fischer unterstreichen diese Verbeugung vor der ostdeutschen Kultur, die dennoch weit von Ostalgie entfernt ist. Die ARD zeigt die Serie mittwochs in Doppelfolgen, in der Mediathek kann sie bereits komplett abgerufen werden.

Die erste Doppelfolge „Tina mobil“ läuft am Mittwoch, 22. September, ab 20.15 Uhr in der ARD. Weitere sind an den darauf folgenden Mittwochabenden zu sehen. In der Mediathek sind bereits alle Folgen abrufbar.