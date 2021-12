ARD sagt Florian Silbereisens „Schlagerchampions“-Show wegen Corona ab

Anzeige

Am 15. Januar wollte Florian Silbereisen eigentlich wieder seine ARD-„Schlagerchampions“-Show live mit seinen Fans feiern. Doch daraus wird nun nichts: Wegen Corona muss die Show abgesagt werden, wie der MDR nun gegenüber dwdl.de bestätigt. Ein Ersatz sei aber geplant.

Von Programmdirektor Klaus Brinkbäumer und Unterhaltungschef Peter Dreckmann heißt es demnach: „Alle Expertinnen und Experten warnen für den Januar des kommenden Jahres vor einer fünften Corona-Welle und neuen Höchstständen bei den Infektionszahlen. Sie raten dringend dazu, Kontakte und Mobilität in den nächsten Wochen drastisch zu reduzieren.

Vor diesem Hintergrund halten wir es für nicht verantwortbar, diese große Showproduktion, an der viele Menschen beteiligt sind, durchzuführen.“ Und weiter: „Mit Blick auf die Gesundheit aller an dieser Produktion Beteiligten und mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, halten wir die Absage dieser Großproduktion für die einzig richtige Entscheidung.“

Kleinere Ersatzshow geplant

Der geplante Ersatz soll laut dwdl.de ebenfalls am 15. Januar mit Florian Silbereisen stattfinden, aber offenbar kleiner und ohne Publikum. Unter dem Titel „Schlagerstart.2022 - Silbereisen legt los“ sei für 20:15 Uhr an dem Tag die Ersatzshow in Planung.