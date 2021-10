„Zero“: das Ende des freien Willens

Anzeige

Früher war es der liebe Gott, der laut Volksmund kleine Sünden sofort bestrafte. Heute besorgt das eine App: Für gute Noten bekommen Schulkinder Pluspunkte, Fehlverhalten wird mit Abzügen bestraft. In China gibt es dieses soziale Währungs­system bereits, wenn auch bislang auf freiwilliger Basis. Dave Eggers beschreibt in seinem neuen Roman „Every“, wie eine derartige App letztlich den freien Willen abschafft. Marc Elsberg hat ein ähnliches Szenario bereits 2014 entworfen. In seiner Romandystopie „Zero“ hat die sogenannte Act-App des globalen Konzerns Freeme ganz ähnliche Konsequenzen, aber auch einen tödlichen Nebeneffekt.

Hauptfigur der Geschichte wie auch der Adaption durch Johannes Betz („Die Spiegel-Affäre“) ist die frühere Topjournalistin Cynthia Bonsant (Heike Makatsch), die nach der Pflege ihres verstorbenen Mannes Phillip zurück in ihren Beruf will. Während des Vorstellungs­gesprächs beim Onlinemagazin „Daily“ werden sie und ihr neuer Chef Brenner (Axel Stein) Zeuge einer im Netz übertragenen Drohnenattacke auf Regierungs­mitglieder, die zu einem konspirativen Treffen mit einem mysteriösen Unbekannten verabredet sind. Die Angreifer, eine Gruppe von Netzaktivisten, nennen sich „Zero“. Cynthia bekommt den Auftrag zu recherchieren, wer die vermeintlichen Terroristen sind und welche Ziele sie haben.

App mit Trostpotenzial

Die Journalistin stößt schließlich auf eine Verschwörung, die genug Stoff für einen Fernsehfilm böte, aber natürlich muss so eine Geschichte dem Publikum auch die Möglichkeit bieten, emotional anzudocken. Das dachten sich offenbar zumindest die Verantwortlichen. Deshalb legt das Drehbuch viel Wert auf die gestörte Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Cynthia hat die 17-jährige Viola (Luise Emilie Tschersich) vernachlässigt, während sie sich um ihren sterbenden Mann gekümmert hat, und dann auch noch in ihrer Trauer alleingelassen. Beistand bekommt Viola von der Act-App, die ungefragt Beratung für jede Lebenslage bietet. Cynthia versteht nicht, dass sich ihre kluge Tochter von einem Algorithmus vorschreiben lässt, wie sie sich verhalten soll, bis sie selbst das Trostpotenzial der App entdeckt.

Leider gelingt es Regisseur Jochen Alexander Freydank nicht, die notwendige Empathie für die Figuren zu wecken. Die Umsetzung macht es ohnehin schwer, sich für den Film zu erwärmen: Ausstattung und Bildgestaltung sorgen für eine unterkühlte Atmosphäre. Die Visualisierung der App ist dagegen vergleichsweise sparsam ausgefallen. Wer das als Interface zwischen Smartphone und Gehirn fungierende Schläfenband aufsetzt, bekommt Informationen über alle Menschen, die den Weg kreuzen. Das sah allerdings selbst in dem thematisch vergleichbaren, aber ungleich schmaler budgetierten kleinen Fernsehspiel „Operation Naked“ (2016) weitaus eindrucksvoller aus. Im Vergleich zum Roman fällt „Zero“ ohnehin ein paar Nummern kleiner aus.

Weitgehend spannungsfrei

Freydank hat zuletzt unter anderem „Das Joshua-Profil“ (2018) gedreht. In der Verfilmung des Bestsellers von Sebastian Fitzek wird ein harmloser Familienvater aufgrund einer Software­prognose als potenzieller Verbrecher gejagt. Im Vergleich zu diesem Thriller ist Freydanks jüngstes Werk weitgehend spannungsfrei. Sehenswert ist der Film daher vor allem als Denkanstoß. Der von Sabin Tambrea mit dem nötigen Charisma versehene Vorstand von Freeme entwirft im Gespräch mit Cynthia die Vision einer Welt, die dank der Act-App letztlich sogar ohne Regierung auskommen könnte: weil sich alle konsequent optimieren und nur noch Gutes tun.

Das klingt selbstredend zu schön, um wahr zu sein. Über dem Film schwebt daher die Frage, ob sich die Menschen wirklich von einer App sagen lassen wollen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das bringt ihnen zwar „Smartpunkte“ ein, macht sie aber auch anfällig für Manipulationen; und wehe, wenn Regierungen und Technologiekonzerne eine unheilige Allianz eingehen.