ARD-Film „Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater“: Uwe Ochsenknecht als Blaubär

Wenn eine Filmreihe neue Impulse braucht, lassen die Verantwortlichen gern einen lange vermissten Vater auftauchen. Das hat schon bei „Indiana Jones“ prima funktioniert – erst recht, wenn es noch offene Rechnungen gibt. Uwe Ochsenknecht ist ohnehin ein Einschaltgrund, weshalb die fünfte Episode „Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater“ aus der wechselhaften Reihe mit Margarita Broich und Diana Amft als Mutter Heidi und Tochter Toni, die gemeinsam einen Eifelgasthof betreiben, durchaus sehenswert ist. Immer vorausgesetzt, man erwartet weder tiefschürfende Dialoge noch eine Geschichte von besonderer Relevanz.

Reihenschöpfer Christian Pfannenschmidt scheint sich mittlerweile ohnehin damit zu begnügen, die bewährten Handlungselemente neu zu sortieren, zumal jede Rolle für eine eigene Ebene mit jeweiligem Vorzeichen steht. Tonis Ex-Freund Hans-Jürgen (Nikolaus Benda) zum Beispiel ist im Grunde eine tragische Figur, weil er wie Sisyphus nicht müde wird, sein Glück bei der Wirtin zu versuchen. Postbote Haase (Stephan Bieker) ist so etwas wie der Chor aus dem klassischen griechischen Drama, der die Ereignisse durch gezielte Informationen beschleunigt oder den Dingen eine Wende gibt.

Witzfiguren ohne nennenswerte Aufgaben

Tonis „Stößchen“-Freundin Maris (Fabienne Hesse) sowie Heidis Hannelotte (Ramona Kunze-Liebnow) sind dagegen Witzfiguren ohne nennenswerte Aufgaben. Diesmal ist Hannelotte überzeugt, dass ihr Mann eine Affäre mit seiner Sekretärin hat – den meisten Zuschauerinnen dürfte jedoch rasch klar sein, warum der Gatte 35 rote Rosen bestellt hat.

Heidi hat ohnehin ganz andere Probleme: Bei einem Ausflug nach Köln sind Toni und Maris einem als Blaubär verkleideten Obdachlosen (Ochsenknecht) über den Weg gelaufen, der Mann posiert am Rand einer Kirmes gegen Geld für Fotos. Als sich Toni später für die Unhöflichkeit ihrer Freundin entschuldigen will, verliert sie ein altes Schwarzweißbild. Es zeigt ihren vor dreißig Jahren verschwundenen Vater Kurt – und selbstredend verbirgt sich unter dem Bärenkostüm niemand anderes als ihr Erzeuger. Der gibt sich erst mal nicht zu erkennen und begleitet Toni in die Eifel, wo Heidi prompt der Schlag trifft – natürlich nur bildlich gesprochen.

Mit diesem Aufeinandertreffen beginnt der Film auch, die Vorgeschichte in Köln wird nachgereicht. Eine wenig originelle, aber wirkungsvolle Methode, um die Neugier zu schüren. Als die Handlung den Prolog wieder einholt, ist die Bühne bereitet für die Auseinandersetzungen zwischen Heidi und Kurt. Außerdem ist Toni empört, dass sich ihr Erzeuger nie wieder gemeldet hat, aber der schwört, er habe regelmäßig Briefe und Geschenke geschickt. Auch in dieser Hinsicht ist die Inszenierung vorhersehbar: Hans-Jürgen soll Heidis Speicher aufräumen, und selbst Kinder werden ahnen, was der verschlossene alte Koffer enthält, den er dabei entdeckt.

Ochsenknechts Szenen mit Margarita Broich berühren

Immerhin hat Toni ihren Kummer über die Trennung von Koch und Ehemann Rufus mittlerweile überwunden und Ersatz gefunden, zumindest für die Küche, auch wenn mit Sebastian (Lucas Prisor) nicht alles reibungslos verläuft. Nicht nur die Rolle, auch Lucas Prisor erweist sich als Bereicherung für die Reihe, und das weitere Ensemble macht seine Sache gut.

Ochsenknecht hat mit Amft schon in der ARD-Reihe „Der Bulle und das Landei“ ein gutes Team gebildet, doch in „Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater“ berühren vor allem die gemeinsamen Szenen mit Margarita Broich, weil beide den emotionalen Graben zwischen Kurt und Heidi sehr glaubwürdig vermitteln: Sein Verschwinden hat sie zutiefst verletzt, deshalb gelingt es ihr nicht, seine Entschuldigung anzunehmen. Nun erweist sich auch die wahre Bestimmung der Nebenfiguren: Sebastian spricht von versäumten Gelegenheiten, die man ein Leben lang bedauere, und Haase belehrt Heidi, man müsse auch vergeben können.

„Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater“ läuft am 12. März ab 20.15 Uhr in der ARD.