“ARD Extra” zu Corona-Krise wird nicht mehr täglich gesendet

Berlin. Wochenlang lief die Sondersendung "ARD Extra" zur Corona-Krise an jedem Werktag von montags bis freitags - jetzt ist mit diesem Automatismus vorerst Schluss. Das Format soll künftig anlassbezogen gesendet werden. Das bestätigte am Mittwoch ein ARD-Sprecher in München. "Wir haben jetzt nicht mehr routinemäßig täglich ein "ARD extra" wie zu Beginn im Programm, sondern entscheiden jeweils im Lichte der Aktualität am Tage."

Nächstes “ARD Extra” am Mittwochabend

So hatte das Erste den Serienabend am Dienstag bereits um 20.15 Uhr eingeläutet - ohne das News-Special mit neuen Informationen zur Pandemie. Für den Mittwochabend beispielsweise war aber ein “ARD Extra” eingeplant.