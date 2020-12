ARD-Chef Tom Buhrow mag kein Gendern im TV: „Wirkt auf mich künstlich“

Anzeige

Anne Will tut es in ihrer Talkshow schon lange, Claus Kleber versucht es zumindest gelegentlich – wer die Programme von ARD und ZDF einschaltet, dem dürfte eines aufgefallen sein: Immer öfter verwenden Moderatorinnen und Moderatoren in ihren Beiträgen den gesprochenen Gendergap. Gemeint ist damit die Lücke, etwa in Wörtern wie „Ärzt*innen“ oder „Journalist*innen“, die alle Geschlechter mit einbeziehen soll. Das gefällt nicht jedem, der Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache etwa bezeichnete das Gendern als „lächerliches Sprachgebilde“. Überraschender ist es allerdings, wie deutlich sich ARD-Chef Tom Buhrow jetzt vom Gendergap distanziert.

Das Gendern der Sprache gehöre zur Vielfalt, die die ARD verkörpere, betonte Buhrow zwar zunächst auf die Frage des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“, ob er Zuschauer verstehe, die genervt seien, wenn Anne Will von „Bürger(*)innen“ und „Politiker(*)innen“ spreche. Um dann hinterherzuschieben: „Ich kann Ihnen sagen, was meine persönliche Meinung dazu ist: In der Schriftsprache finde ich es in Ordnung, in der gesprochenen Sprache wirkt es auf mich künstlich, und bislang ist es nicht in den Alltagsgebrauch übergegangen.“

„Alles, was irgendwie ablenkt, führt dazu, dass man sich nicht mehr auf das Thema konzentriert“

Buhrow führt dann einen Vergleich zur Kleidung der Moderatoren an: „Alles, was irgendwie ablenkt, führt dazu, dass man sich nicht mehr auf das Thema konzentriert.“ Das sei allerdings seine persönliche Meinung: „Das sage ich nicht als ARD-Vorsitzender, sondern als Journalist Tom Buhrow.“ Buhrow betont, dass es bei der ARD keine Anordnung zur Verwendung oder Nichtverwendung des Gendergaps gebe.

Mit Blick auf die Blockade aus Sachsen-Anhalt zum höheren Rundfunkbeitrag plädierte Buhrow im Gespräch mit dem „Spiegel“ dafür, dass sich künftig nicht mehr alle 16 Landtage einig sein müssen, wenn es um die Erhöhung gehe. „Damit wäre viel gewonnen, auch für die Zukunft.“ Das Abstimmungsverfahren über den Rundfunkbeitrag alle vier Jahre sei „ungeheuer kraftraubend“, sagte Buhrow, das habe „regelrecht zu einer Krise der föderalen Gemeinschaft geführt“. Nach aktueller Rechtslage müssen die Landtage aller Bundesländer die Medienstaatsverträge ratifizieren.