Antisemitischer Satz? “Masked Singer”-Moderator Nick Cannon entlassen

Giffey zu Antisemitismus: Synagogenangriff in Halle nur Spitze des Eisbergs

Mit einer stärkeren Verzahnung von Beratungsstellen, Bildungsstätten und Recherchezentren soll Judenfeindlichkeit künftig effektiver bekämpft werden. Der Bund fördert das neue Kompetenzzentrum Antisemitismus in den nächsten vier Jahren mit zwei Millionen Euro. Beim Synagogenangriff im vergangenen Oktober in Halle sei sichtbar geworden, wie schlimm die Lage in Deutschland sei, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).