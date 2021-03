Angela Merkel am Sonntag zu Gast bei Anne Will

Anzeige

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Sonntag zu Gast in der Sendung von Moderatorin Anne Will. Dort werde sie sich den Fragen der Moderatorin stellen, heißt es in einer Mitteilung der ARD. Große Themen werden dabei das Krisenmanagement von Bund und Ländern sowie die dritte Corona-Welle sein, kündigt die ARD an. Die Livesendung „Anne Will“ wird um 21.45 Uhr im Ersten gezeigt.

Die Corona-Beschlüsse vom Montag sorgten zuletzt für große Aufregung. Die umstrittene „Osterruhe“ wurde wieder gestoppt. „Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler“, entschuldigte sich Merkel am Mittwoch bei allen Bürgerinnen und Bürgern. Auch das Eingeständnis sowie die daraus resultierenden Folgen für die Kanzlerin und die Politik sollen in der Sendung von Moderatorin Anne Will thematisiert werden.