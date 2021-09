Amira Pocher moderiert künftig zwei Sendungen bei Vox

Anzeige

Amira Pocher wird noch in diesem Jahr als Moderatorin bei Vox zu sehen sein. Die Frau von Comedian Oliver Pocher (43), die am 28. September ihren 29. Geburtstag feiert, wird Gastgeberin der neuen Sendung „Die Superzwillinge“, die ab dem 5. November sechsmal freitags zu sehen sein wird, heißt es in einer Mitteilung des Senders.

Zwillingspaare duellieren sich in sechs Folgen

In „Die Superzwillinge“ ziehen acht eineiige Zwillingspaare zusammen in ein Haus. Ziel für jedes Zwillingsteam ist es, bis zum Ende des Formats im Haus zu bleiben und mit dem Titel „Die Superzwillinge“ aus der Show zu gehen. In jeder Folge muss ein Zwillingspaar nach einer Nominierung der anderen Kandidaten und Kandidatinnen das Haus verlassen. In der Finalsendung kämpfen die besten drei Twin-Paare um den Titel „Die Superzwillinge“ und eine Geldsumme, die Vox noch nicht ausführlicher benennt.

Amira Pocher übernimmt Moderation von „Prominent!“

Ab Januar 2022 wird Amira Pocher außerdem mit Laura Dahm das Vox-Promi-Magazin „Prominent!“ moderieren, wie der Sender bekannt gibt.