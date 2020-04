Amazon-Serie „Upload“: Digitales Leben nach dem Tod - ohne Gott auf der Besetzungsliste

Anzeige

Anzeige

Das Leben nach dem Tod muss man auch erst mal verkraften. Ob er noch einmal versuchen werde, Selbstmord zu begehen, fragt der Therapeut seinen Klienten Nathan (Robbie Amell), der seine ersten Tage im digital designten Jenseits in der neuen Amazon-Serie “Upload” in einem komfortabel-nostalgischen Grandhotel mit Seeblick verbringt.

Kurz zuvor war Nathan schon mal schnurstracks zum tödlichen – senkrechten, nicht waagerechten – Datenstrom knapp außerhalb des Seegrundstücks marschiert. Hätte er sich hineingestürzt, wäre seine Existenz definitiv ausgelöscht worden. “Nein”, antwortet Nathan dem Therapeuten, keine Angst, heute werde er sich gewiss nicht endgültig umbringen. „Heute ist ja meine Beerdigung.“

Therapeut spricht durch das Maul eines freundlichen Hundes

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Klingt ein bisschen verrückt? Dazu muss man sich noch vorstellen, dass der Therapeut durch das Maul eines freundlichen Hundes spricht. Der Hunde-Avatar-Therapeut hat ihn aber sogleich beruhigt: „Das ist nur seltsam, wenn Sie es zu etwas Seltsamen machen.“

Nun gut, dann sollte man einfach mal akzeptieren, was Partyboy Nathan im Los Angeles der nahen Zukunft passiert ist: Mit seinem Selbstfahrer-Auto war er in einen Lastwagen gekracht – Unfallursache: unklar, Verdacht auf Manipulation keinesfalls ausgeschlossen.

Blutüberströmt wurde Nathan ins Krankenhaus eingeliefert und musste sich entscheiden: entweder den Weg alles Irdischen zu gehen – oder sich in die Abteilung „Upload“ schieben zu lassen, so wie es seine besitzergreifende Freundin Ingrid (Allegra Edwards) von ihm verlangte. „Wir werden nach meinem Tod auf ewig zusammen sein“, warb sie für die „Upload“-Variante – also für eine schöne neue Welt, in der es sich auf Fünf-Sterne-Niveau weiterleben lässt.

„Ewig? Das ist ziemlich lange“

Anzeige

„Ewig? Das ist ziemlich lange“, hatte Nathan sich erst noch gewehrt und dann doch unterschrieben. Eine Maschine hoch über seinem Kopf saugte sodann seine Gehirndaten ab und eben jenen in drastischer Form gleich mit. Aufgewacht ist Nathan in einem Postkarten-Idyll namens „Lakeview“, in dem ein nimmer endender kanadischer Indian Summer die vermeintliche Natur in glühendes Licht taucht – außer man dreht am Regler an der Wand. Dann fängt es fürchterlich an zu regnen und zu schneien.

Mit einem traditionellen Himmel, in dem Verstorbene auf weißen Wölkchen Harfe spielen, hat das Jenseits, das die zehnteilige Amazon-Serie „Upload“ hier präsentiert, rein gar nichts zu tun. Gott steht nicht auf der Besetzungsliste.

Anzeige

Vielleicht gefallen die spleenigen Einfälle der „The Office“-Macher Greg Daniels und Howard Klein religiösen Zuschauern nicht unbedingt. Aber lustig ist die Serie – nicht zuletzt deshalb, weil sich die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits jederzeit aufheben lässt.

Normallebende müssen sich eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen

Normallebende müssen sich dafür eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen oder besser noch in einen Anzug voller Sensoren zwängen. Dann können sie Nathan besuchen. Die übergriffige Ingrid, die den ganzen Spaß ja zahlt, kann ihren Liebsten zum Beispiel bei seiner Beerdigung per Knopfdruck ausstaffieren wie einen bunten Papagei.

Auch die Probleme im digitalen „Lakeview“ sind gar nicht so anders als in unserer analogen Welt: In diesem exklusiven Jenseits-Ressort ist alles eine Frage des Geldes – und vor nerviger Werbung kann man sich kaum retten. Dafür ist der Service gut: Nathan wird Nora (Andy Allo) zugeteilt, die er Angel nennen soll. Hat er ein Problem mit dem Frühstücksbüffet, beamt sich Angel aus der Überwachungszentrale an seine Seite. Sofern es ihre Schicht ist und nicht die ihres weniger empathischen Kollegen.

In viele Richtungen lässt sich dieses Szenario entwickeln, und das tun die „Upload“-Macher mit Lust und Laune: Romanze, Kriminette, Comedy – alles steckt hier drin. Trachtete jemand dem Computerdesigner Nathan nach dem Leben? Wie ergeht es seinen Mitbewohnern: Wie etwa kommt ein inzwischen heftig Pubertierender damit klar, wie ein Sechsjähriger behandelt zu werden, weil er noch immer in jenem Körper steckt, in dem er einst in den Grand Canyon stürzte? Und: Kommen sich Nathan und Nora näher, wo doch eine solche Liaison streng verboten ist?

Manches erinnert an die „Truman Show“

Anzeige

Manches erinnert an Peter Weirs Kinofilm „Truman Show“ (1998), in dem der Protagonist einer lebenslangen Reality-TV-Show war. Truman wusste allerdings lange nicht, wie ihm geschah. Nathan weiß das nur zu genau. Es keimt eine stille Hoffnung in ihm: Was, wenn auch die Gegenrichtung eines „Downloads“ zurück ins wirkliche Leben möglich wäre?

Große philosophische Eingebungen sollte man in dieser schlagfertigen Komödie aber nicht erwarten. Robbie Amell spielt seine Rolle mit breitem Lächeln wie ein junger Tom Cruise (nur unverkrampfter). Andy Allo als Angel bringt die richtige Mischung aus zupackend und zögerlich vor die Kamera, je mehr sie in emotionale Bredouillen gerät.

Kurzum: Auf einer weißen Himmelswolke lebt es sich im Jenseits gewiss entspannter, aber garantiert auch langweiliger.

„Upload“, bei Amazon Prime ab 1. Mai, zehn Episoden, Regie: Jeffrey Blitz, mit Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards