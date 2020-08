Amazon-Romanze “Chemical Hearts”: Bezauberndes, pubertäres Gefühlschaos

Anzeige

Die wahre Kraft der Poesie erwächst oft jenseits aller Worte, “zwischen Schatten und Seele”, wie es die rätselhafte Grace in einem Gedicht von Pablo Neruda unterstrichen hat. Und wenn die tragische Hauptfigur des schönsten Films der Streamingepoche keine Lyrik studiert, sondern übers Gelände einer normalen Highschool humpelt, erwächst die wahre Kraft der Poesie auch unweit von New York jenseits aller Worte – im Ungefähren einer Liebesgeschichte, die das Offensichtliche nicht aussprechen muss, um Wirkung zu erzielen.

Am steifen Knie der bezaubernden Grace ist nämlich ein fürchterlicher Unfall schuld. Aber das erfahren die Zuschauer erst eine Dreiviertelstunde, nachdem sie sich in Richard Tannes grandiosem Selbstbefreiungswerk “Chemical Hearts” (Amazon Prime, ab 21. August) erstmals am Krückstock übers Gelände ihrer stinknormalen Highschool gequält und dabei das Herz ihres Mitschülers Henry gewonnen hat. Bis dahin allerdings hat Amazon Prime schon mehr über die neuronalen Prozesse des Menschheitsthemas Pubertät erzählt als alle Rubriken von Dr. Sommer zusammen.

Nach gleichnamigem Coming-of-Age-Roman

Im Zentrum der Spielfilmadaption von Krystal Sutherlands gleichnamigem Coming-of-Age-Roman steht nämlich nur vordergründig die Liebe des schüchternen Schulzeitungsredakteurs Henry zur gehbehinderten Eigenbrötlerin Grace. Ein zartes Pflänzchen, das der Regisseur nach eigenem Drehbuch mit viel Gespür für Jugendliche im Boden der Erwachsenenwelt wurzeln lässt. Von hinten allerdings bombardiert er die Liaison lustvoll aus dem prall gefüllten Waffenarsenal der Pubertät. Anders als in der sinnentfremdeten Übersetzung “Unsere einsamen Herzen” geht es um ein Gefühlschaos, das selbst Fachleute nur teilweise verstehen.

“Teenagerjahre sind wie Limbo”, sagt die schreibblockierte Grace in einer Redaktionskonferenz fürs nächste Highschoolmagazin zum sprechblockierten Henry, “und Erwachsene nur vernarbte Kinder, die ihn überlebt haben”. Warum Heranwachsende in dieser mehrjährigen Periode wechselseitiger Weltverachtung alles zugleich egal und bedeutsam finden, warum der Grat zwischen lebensmüde und euphorisch noch schmaler ist als die Toleranzschwelle betroffener Eltern, warum also auch Grace und Henry in ständiger Ergriffenheit gelangweilt wirken – das kann vermutlich auch Tanne nicht erklären. Und er will es auch gar nicht.

Feierlicher Nihilismus Minderjähriger

Der Showrunner versucht lieber, den feierlichen Nihilismus Minderjähriger mit einer nüchternen Dringlichkeit zu versehen, die niemanden bloßstellt und vom ersten Mal bis zum letzten Streit dennoch alles explizit sichtbar macht. Ein Balanceakt, bei dem er sich auf seine Hauptdarsteller verlassen kann: die irritierend schöne Lili Reinhart (“Riverdale”) und den unscheinbaren Austin Abrams (“Euphoria”).

Weil ihre Figuren nur sechs Jahre jünger sind, machen sie deren hormonelles Durcheinander auf glaubhafte Art plausibel. Weil deren Darsteller gut sechs Jahre älter sind, verleihen sie den Charakteren aber auch eine Bodenhaftung weit jenseits typischer Highschoolstoffe. Was den Film am Ende aber echt vom zielgruppengerechten Mainstream unterscheidet, ist ein ständiger Wechsel zur feinstofflichen Ebene, auf der Richard Tanne das Thema Adoleszenz gewissermaßen biochemisch unterfüttert – sei es im Vortrag, den Henrys Schwester ihrem Bruder über die Vergänglichkeit von Liebeskummer hält, sei es beim Streicheln der OP-Narben, mit dem sich Grace und Henry Vertrautheit beweisen.

Eines der schönsten Unhappy Ends der Filmgeschichte

Man könnte “Chemical Hearts” als den gefühlvollsten Liebesfilm des Sommers bezeichnen – ein kleines Meisterwerk poetischer Pathosumschiffung, in dem wilde Kois ebenso tragende Nebenrollen spielen wie zerbrochene Vasen, bedeutsame Gräber und – klar – ein dunkles Geheimnis, das Grace und Henry, damit ist nicht zu viel verraten, in eines der schönsten Unhappy Ends der Filmgeschichte zieht.