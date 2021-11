„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“: Ein Kultfilm wird zur Serie

Anzeige

Anzeige

Hannover. „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“, steht am Spiegel geschrieben, als die blonde Lennon (Madison Iseman) nach einem Jahr wieder nach Hause/Hawaii zurückkehrt. Diese „Nachricht“ ist ein Schock für sie, denn etwas sehr, sehr Schreckliches wurde von ihr vor Jahresfrist getan, was sie am liebsten für immer unter den Teppich gekehrt hätte.

Das weiß jeder Thrillerfan, der vor 24 Jahren die Filmversion von „Ich weiß ...“ sah und hernach schlecht von Psychomördern mit Enterhaken träumte. Die Serie von Sara Goodman („Gossip Girl“, „Preacher“), die auf dem Film und Lois Duncans Thriller von 1973 basiert, konstruiert indes einen intimeren Kniff, der – obzwar am Ende der ersten von acht Episoden schon offenbart – hier nicht verraten werden soll.

Anzeige

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der oder die unbekannte Wissende ist nicht zimperlich. Ein blutiger Ziegenkopf hängt in Lennons Wandschrank, nur so als Beispiel. Natürlich werden Verdächtigungen laut, wer da wohl am Werke ist, und die Loyalität innerhalb Lennons Clique beginnt zu erodieren. Die reiche Margot (Brianne Tju), der liebenswerte Dylan (Ezekiel Goodman) der schwule Johnny (Sebastian Amoruso), die wilde Riley (Ashley Moore) – sie alle scheinen Ziel unbändiger Mordlust zu sein.

Blut – nein, danke! Die Kamera blickt weg, wenn geslasht wird

Das Spannungsbarometer bleibt indes meist auf lauwarm, man will trotz der Slasherstory keine Slasherserie sein, die Kamera blickt meist pietätvoll weg, wenn der Leichenstand erhöht wird. Bis auf die Putzkräfte im Küstenstädtchen sehen alle Leute zuweilen verwechselbar aus, als hätte man sie aus dem Unterwäschekatalog gecastet, und manchmal haben diese Leute auch nichts an (was die Kamera durchaus zu goutieren weiß). Begrenztes Schauspieltalent und Logiklöcher erhöhen Zuschauers Distanz immer mehr. Der beste Witz (für Popfans) ist, dass Lennon hier offenbar Sex mit Dylan hatte. The Times, they are changing.

Andere Kultthriller des Kinos wie „Psycho“ und „Das Schweigen der Lämmer“ gaben mit dem Fokus auf die Vorgeschichte ihrer Killer bessere Serien ab. Man fragt sich bei „Ich weiß ...“ schon nach der halben Staffel, wozu eine solche Menge Episoden (acht!) an eine solche schmale Geschichte vergeben wurde.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Wir wissen jedenfalls, was du vorigen Sommer getan hast, Sara Goodman!