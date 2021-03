Vergleiche mit Hitler-Schnauzbart: Amazon ändert App-Icon schon wieder

Anzeige

Anzeige

Seattle. Amazon hat das neue Symbol seiner Smartphone-App angepasst, nachdem sich einige Nutzer im Netz an einen Hitler-Schnauzbart erinnert fühlten. Der weltgrößte Online-Händler hatte kürzlich das App-Icon, auf dem lange ein Einkaufswagen zu sehen war, ersetzt.

Das neue App-Logo ist an das Design der Amazon-Pakete mit dem zu einem Lächeln gekrümmten Pfeil angelehnt. Zusätzlich ist am oberen Ende ein Streifen Klebeband zu sehen – und genau der erinnerte einige Internet-Nutzer in einer ersten Version an den charakteristischen Schnauzbart von Adolf Hitler.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Amazon hat seine Logo-Optimierung nicht angekündigt

Anzeige

In der veränderten Variante des neuen App-Icons wurde eine Ecke des Klebeband-Streifens umgeknickt und die zuvor gezackte untere Abrisskante gerade gemacht. So sieht es aus, als ob jemand den Klebestreifen schon ein wenig vom Paket gelöst hätte. Amazon nahm die Änderungen vor der weltweiten Einführung des neuen Logos auf Basis der Kunden-Reaktionen in ersten Testmärkten vor.

„Wir haben das neue App-Symbol entworfen, um Vorfreude, Begeisterung und Spaß zu wecken, wenn Kundinnen und Kunden ihre Einkaufstour auf ihrem Mobiltelefon starten – genau wie in dem Moment, wenn sie unsere Pakete vor ihrer Haustür sehen“, beschrieb das Unternehmen die Idee hinter dem neuen Design am Mittwoch.

Anzeige

Im Januar hatte Amazon das neue Logo vorgestellt, die neue Version wurde aber ohne öffentlichkeitswirksames Tamtam gelauncht. Wann sie sich genau aufs Handy schlich, ist nicht bekannt. Zunächst soll es laut Medienberichten für iOS-Nutzer in Großbritannien, Spanien, Italien und den Niederlanden zu sehen gewesen sein, dann aber seit vergangener Woche für alle Apple-Nutzer sichtbar gemacht worden sein. Nicht allen viel die Änderung sofort auf. „Ich habe komplett verpasst, dass Amazon heimlich sein neues Logo optiminiert hat, um es weniger nach Hitler aussehen zu lassen“, schrieb „Guardian“-Autor Alex Hern.

Auch beim neuen Logo lassen Internetnutzer ihrer Fantasie freien Lauf. Doch hier scheinen die Vergleiche sehr viel schmeichelhafter auszufallen. Ein Nutzer erkennt im abgeknickten Klebestreifen beispielsweise Aang von „Avatar: Der Herr der Elemente“.