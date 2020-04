50 Jahre Science-fiction: Als die Ufos im Zweiten landeten

Anzeige

Der Architekt David Vincent trug eine wirsinggrüne Jacke und fuhr einen wirsinggrünen Ford in Metallic-Lackierung. Eigentlich war er somit das eigentliche grüne Männchen in der Serie „Invasion von der Wega“. Die Außerirdischen, deren Landung er am 14. April 1970 im ZDF verfolgte, wiesen dagegen keinerlei Affinität zu Grün auf, schon gar nicht zu einer verräterischen Hautfärbung.

Sie hatten auch kein drittes Auge, spitze Ohren oder ein Horn auf der Stirn, das sie dem Laien als Fremdweltler ausgewiesen hätte. Nur ein steif abgespreizter kleiner Finger unterschied sie äußerlich vom Homo Sapiens. Eigentlich hätten sie mit dieser unvollendeten Metamorphose überall hängenbleiben müssen.

Mit „Invasion von der Wega“ begann vor 50 Jahren das Zeitalter anspruchsvoller Science-fiction im deutschen Fernsehen. Naja, nicht ganz, zuvor hatte es schon die „Raumpatrouille“ gegeben, den deutschen Beweis dafür, dass man alte Bügeleisen zu Steuerungsinstrumenten von lichtgeschwinden Raumkreuzern der Orion-Klasse recyclen konnte. Oder Gerry Andersons britische Marionettenserie „Thunderbirds“ über eine Rettungstruppe mit überragenden technischen Mitteln (nachweislich inspiriert vom deutschen Grubenunglück von Lengede 1963).

Und natürlich die bis heute faszinierende US-Serie „Twilight Zone“, von der einzelne Folgen Sci-Fi-Geschichten erzählten. Etwa die von dem Ehepaar, das auf der Heimfahrt von einer Feier in eine Spielzeugstadt eines außerirdischen Riesenkindes verbracht wird. Aber das waren seltene Sci-fi-Inseln im sonst muckeligen Programm aus Familien-, Tier- und (meist noch recht biederen) Krimi-Serien.

Die Aliens waren nicht gefühlskalt - sie lachten und tanzten

David Vincent nun, dessen Darsteller Roy Thinnes eine gewisse Ähnlichkeit mit Superstar Paul Newman aufwies, war der Held, der allen serienimmanenten Ahnungslosen als paranoider Spinner erschien mit seinen Warnungen vor einer Invasion, die sich indes viral schnell verbreitete. Der wissende Zuschauer außerhalb der Mattscheibengrenze freilich war auf Vincents Seite, und tief in der Seele zumindest des amerikanischen Publikums klang etwas an: Zwar war die große Zeit der Kommunistenhatz in Amerika vorüber, aber die Furcht vor einer Verschwörung der „Kommies“ war 1966, als „The Invaders“ (Originaltitel der Serie) im Ursprungsland lief, noch nicht überall abgeklungen.

Die humanoiden Fremden waren nicht so gefühlskalt wie 1956 die Bohnenaliens in Don Siegels Filmklassiker „Die Dämonischen“. Sie tanzten stattdessen, ritten, lachten und luden Vincent schon in der ersten Folge zu einem besseren Leben auf ihrer Seite ein. Aber war das nicht auch die propagandistische Vorgehensweise linker und rechter Weltverschlimmerer gewesen?

Wir Deutschen hätten die Außerirdischen als Metapher für im Untergrund umtriebige Alt- und Neonazis nehmen können. Aber Marvin J. Chomskys Serie „Holocaust“ und eine mediale Auseinandersetzung mit dem Nazi-Reich lagen noch zehn Jahre in der Zukunft. Für uns Perry-Rhodan-Heftchenleser waren sie schlicht Fremdlinge aus dem All, die uns auf weit raffiniertere Art an den Planeten wollten als weiland H. G. Wells‘ brandschatzende Tripoden im „Krieg der Welten“.

Später spielten auch Design, Ausstattung und Tricktechnik eine große Rolle

Ein Jahr später war es im gleichen Sender mit „UFO“ dasselbe. Nur dass bei Gerry Andersons erster Serie mit richtigen Schauspielern auch Design, Austattung und Tricktechnik eine enorme Rolle spielten. Die menschenähnlichen Wesen wurden in ihren Fliegenden Untertassen von der Geheimorganisation „Shado“ zu Lande, zu Wasser und auf dem Mond bekämpft. Auch hier war das Besetzen einer neuen Heimat mittels Infiltration das Alienziel, die grüne Hauttönung der Wesen verschwand schnell, war nur die Folge eines farbigen Fluidums in den marsroten Raumanzügen.

Kinder verbrieten ihr Taschengeld für „UFO“-Sammelbildchen und Teeniemädchen wollten – sieben Jahre vor der Punkrevolution– lila Haartönungen wie Lieutenant Gay Ellis auf der Mondbasis. Man wundert sich heute sehr, wie vernarrt man in die Abenteuer des flachsblonden Commanders Straker (Ed Bishop) und des peinlich penetranten Womanizers Alec Freeman (George Sewell) war. Die UFOs und Skydiver bewegen sich puppenkistenlahm, die Abfangjäger haben nur einen Torpedo, danach ist im Ernstfall Sense.

1971 Science-fiction einen festen Programmplatz bei ARD und ZDF

Auch die dritte große Sci-Fi-Serie jener Tage, bevor das „Raumschiff Enterpise“ schwanenschön durchs ZDF-All glitt basierte auf einer klassischen Story von H. G. Wells. Dessen „Zeitmaschine“ wurde unter Federführung des Katastrophenfilmmeisters Irwin Allen zum Regierungsprojekt „Time Tunnel“. Zwei Zeitreisende, Tony Newman und Doug Phillips, jagten ab Juni 1971 in der ARD durch allerhand vergangene und einige zukünftige Epochen. Wie bei den beiden Alienserien gab es einen viralen Aspekt, der die Sache zumindest für Kinder ungemein spannend machte: Während der offizielle Glaube herrschte, die Kontrolle der Zeit sei der wichtigste Menschheitsschatz, drohte jede im Gestern vollbrachte Tat des Duos Veränderungen in der Gegenwart nach sich zu ziehen.

Danach bekam Science-fiction einen festen Programmplatz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im ZDF startete 1972 die samstagnächtliche Spielfilmreihe „Der phantastische Film“. Auf die Enterprise folgten „Speed Racer“, „SRI und die unheimlichen Fälle“, „Mondbsis Alpha 1“. Schon seit Jahrzehnten ist die Zahl der Sci-Fi-Serien und –Filme Legion und derzeit eine der wichtigsten Sparten der Streamingdienste wie Amazon Prime, Netflix und – seit Ende März auch bei uns - Disney+.

Auch heute noch greifen Filmemacher auf alte Stoffe zurück

Dabei greifen heutige Filmemacher sogar wieder auf Uraltstoffe zurück, die noch bis vor kurzem hoffnungslos überkommen erschienen. Sogar Wells‘ „Krieg der Welten“ wurde soeben in zwei Versionen neu aufgelegt, eine sogar im Originalsetting. Man erinnerte sich noch, wie enttäuscht man damals von dem Ende des Buchs (oder der Verfilmung von Byron Haskin) war, als die durch keine Waffe oder List besiegbaren Riesenmonster an irdischen Krankheitserregern zugrundegingen.

Heute, in Zeiten, in denen Mikroben Pandemien auslösen, befällt einen wieder derselbe Grusel wie die Leser des späten viktorianischen Zeitalters.

RND/Matthias Halbig