Alltagsdrama „In den Gängen“ auf Arte: Romanze zwischen Regalen

Thomas Stubers romantisches Drama „In den Gängen“ zählt zweifellos zu den besten und ungewöhnlichsten deutschen Produktionen des Jahres 2018, und allein schon die famose Leistung des Ensembles ist sehenswert. Hauptdarsteller Franz Rogowski („Transit“) ist mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden, eine Ehrung, die auch sein Filmpartner Peter Kurth („Babylon Berlin“) verdient hätte.

Die Akteure spielen in diesem Film ganz normale kleine Leute, die in einem Großmarkt am Rande von Leipzig beschäftigt sind. Auf ihre spezielle Art sind alle Außenseiter, die dort tagaus, tagein ihren Job machen, die Regale im Konsumtempel auffüllen, und so den Betrieb am Laufen halten. Und sie bilden eine eingeschworene Gemeinschaft, deren Regeln und Konflikte von außen kaum zu durchschauen sind.

Nach einem Buch von Autor Clemens Meyer

Eine für die meisten Zuschauer fremde Welt, die der Hallenser Autor Clemens Meyer jedoch gut kennt, da er selbst ein paar Jahre in einem solchen Markt als Gabelstaplerfahrer gearbeitet hat. Und die er dann 2008 in einer gleichnamigen Erzählung beschrieb, auf der dann auch diese Verfilmung, die hier ihre TV-Premiere erlebt, basiert. Ihr unscheinbarer Held ist Christian (Rogowski), ein wortkarger noch recht junger Mann, der als Jugendlicher Einbrüche begangen und dafür im Bau gesessen hat. Wobei er das Wort „Bau“ stets so nuschelnd ausspricht, dass man Baustelle versteht und verstehen soll. Nun hat Christian im Marktlager eine zweite Chance bekommen.

Doch bevor er seine Arbeit antritt, erlebt der Zuschauer ein kleines Ballett von Gabelstaplern, die in den leeren kalten Gängen eines Supermarktes zum Johann-Strauß-Walzer „An der schönen blauen Donau“ zu tanzen scheinen. Eine Szene, die eine Hommage ist an Stanley Kubricks Klassiker „2001 – Odyssee im Weltraum“, wo sich dazu eine Raumstation drehte.

Und dann ist Christian plötzlich da. Er soll den erfahrenen Lagerarbeiter Bruno (Kurth) aus der Getränkeabteilung unterstützen, obwohl dieser, wie er sagt, eigentlich keine Hilfe braucht. Dennoch nimmt er Christian unter seine Fittiche, zeigt ihm Tricks, die ihre Arbeit erleichtern und führt ihn so langsam in seine Welt ein. Und diese Welt, das vermittelt dieser Film anschaulich, ist für die dort Beschäftigten ihre eigentliche Heimat. Eine Heimat, die sie morgens im Dunkeln betreten und abends im Dunkeln verlassen, um in ihre kargen Plattenbauwohnungen zurückzukehren. Und wenn dann doch mal Feiertage anstehen, der Arbeitsprozess also unterbrochen ist, warten sie ungeduldig auf den Moment, wo sie endlich wieder dorthin dürfen.

Nicht nur eine einfühlsame Schilderung des Arbeitsalltags dieser Männer und Frauen

Das klingt und ist ziemlich trist, wird aber von Stuber so poetisch beschrieben und bebildert, dass man diese Männer und Frauen tatsächlich gut verstehen kann. Ja, dass man sich als Betrachter über Kleinigkeiten, die die Arbeitsroutine kurz unterbrechen, mitfreuen kann. Beispielsweise wenn es Christian, der alles andere als geschickt ist, dennoch gelingt, den Gabelstaplerführerschein zu machen. Oder er sich langsam, aber dann gewaltig in Marion (Sandra Hüller) aus der Süßwarenabteilung verliebt.

Denn der Film ist nicht nur eine einfühlsame packende Schilderung des Arbeitsalltags dieser Männer und Frauen, sondern er erzählt auch von einer wunderschönen Romanze. Und er lässt offen, ob sie je erfüllt werden kann. Man würde es Christian und Marion gönnen, doch leider hat sie einen Mann, der – wie der allwissende Bruno weiß – nicht gut zu ihr ist.

Daneben gibt es noch soviel zu sehen, zu beobachten und zu erleben in diesem meisterlichen Film, dass man ins Schwärmen geraten könnte. Auch die Ostvergangenheit der Akteure spielt eine allgegenwärtige Rolle, dazu die Veränderungen nach der Wende. Und es gibt auch tragische Momente, in denen sich die Stimmung in diesem Film zum melancholischen Gabelstaplerfahrerblues wandelt. Aber selbst der ist hörens- und sehenswert.

„In den Gängen“ läuft am Freitag, 13. November, um 20.15 Uhr auf Arte.