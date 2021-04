allesdichtmachen: Schauspieler kritisieren auf Youtube Corona-Maßnahmen

Anzeige

„Alles dicht machen“ – ein Appell, der während der vergangenen Monate der Pandemie immer mal wieder bei Twitter in den Trends landete. Seit Donnerstagabend macht ein Youtube-Kanal mit eben diesem Namen von sich reden. Mehr als 50 Videos wurden binnen fünf Stunden auf den Kanal hochgeladen. Zu sehen sind in den kurzen Clips Schauspielgrößen wie etwa Jan Josef Liefers, Richy Müller oder Wotan Wilke Möhring. Ihre Videoinhalte sind unterschiedlich, ihre Botschaft hingegen sehr ähnlich: In satirischem Ton kritisieren sie Politik, Gesellschaft und Corona-Maßnahmen.

Auch „Tatort“-Schauspieler Martin Brambach spricht in einem Kurzvideo. „Ich bin Schauspieler und habe im letzten Jahr angefangen, solidarisch mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Ich bin ein eher unsicherer Mensch und brauche klare Regeln und es tut mir gut, wenn ich andere darauf hinweisen kann, was sie falsch machen.“ Ein Video von Heike Makatsch war nach wenigen Stunden nicht mehr abbrufbar.

Der Hintergrund und die Organisatoren der Aktion waren am Abend zunächst nicht bekannt.