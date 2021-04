Videos gegen die Coronapolitik: Diese Stars haben bei #allesdichtmachen mitgemacht

Anzeige

Die Videos der Aktion #allesdichtmachen sind zum Teil direkt auf den Punkt, zum Teil eher um die Ecke gedacht - doch alle kritisieren ironisch bis sarkastisch die aktuelle Corona-Politik. Aus vielen der kleinen Filme spricht die Erschöpfung einer Branche, die seit mehr als einem Jahr in ihrer Arbeit eingeschränkt ist. Doch die Kritik an der Aktion ist groß, Beifall kommt vorwiegend aus der politischen Rechten und von Querdenkern - wovon sich mittlerweile einige der Beteiligten schon distanziert haben.

Ein paar Beispiele aus den Videos: Die Schauspielerin Nadine Dubois steht in ihrer Wohnung und erinnert in ihrem #allesdichtmachen-Clip an die „Menschen da draußen, die anpacken“ während der Corona-Pandemie, an die Leute mit systemrelevanten Jobs. Und wenn diese Leute dann nach getaner Arbeit am Wochenende nach draußen strömten, und im Park zu eng beieinanderstünden, würde sie davon Bilder chießen und sie in den Sozialen Medien als unverantwortlich anprangern - und sich dann auf ihre Dachterrasse setzen und die Sonne genießen. Ein feinironisches Statement.

Während der Regisseur Dietrich Brüggemann sarkastisch fordert: „Lasst den Polizeistaat so richtig von der Leine“ und „Fahrt den Karren mit Karacho gegen die Wand“. Nur dann hätten Filmemacher wie er am Ende spannende Geschichten zu erzählen.

Und der Schauspieler Jens Wawrczek scheint sich in seinem Video schon Gedanken über die dann auf die Aktion tatsächlich erfolgten Reaktionen von Rechten und Querdenkern zu machen. In der rechten Hälfte des Theaters dürfe bei ihm niemand mehr sitzen (damit es keinen Applaus von rechts gibt). Aus Zuschauersicht sei es mit rechts und links aber genau andersherum als aus Schauspielersicht. Fazit: Das Theater müsse ganz leer sein, dann käme kein Beifall aus der falschen Ecke.

Video #allesdichtmachen: 50 Schauspieler mit umstrittener Aktion gegen Corona-Maßnahmen 1:41 min Die Kunst- und Kulturszene leidet: Nun geben Schauspieler mit ironisch-satirischen Clips persönliche Statements zur deutschen Corona-Politik ab. © dpa

Diese Schauspieler*innen haben Filme zur Aktion #allesdichtmachen gedreht:

Tina Maria Aigner

Pasquale Aleardi

Jose Barros

Gianna Valentina Bauer

Peri Baumeister

Meret Becker

Martin Brambach

Dietrich Brüggemann

Joseph Bundschuch

Jörg Bundschuh

Samia Dauenhauer

Nadine Dubois

Ken Duken

Roland Düringer

Christian Ehrich

Werner Eng

Ulrike Folkerts

Inka Friedrich

Markus Gläser

Bernd Gnann

Cem Ali Gültekin

Nina Gummich

Felix Klare

Vicky Krieps

Kea Könneker

Jan Josef Liefers

Maxim Mehmet

Thorsten Merten

Wotan Wilke Möhring

Richy Müller

Ben Münchow

Nicholas Ofczarek

Kathrin Osterode

Jeana Paraschiva

Nina Proll

Trystan Pütter

Claudia Rippe

Manuel Rubey

Katarina Schlothauer

Christine Sommer

Miriam Stein

Karoline Teska

Ulrich Tukur

Nadja Uhl

Jens Wawrczek

Monika Anna Wojtyllo

Ramin Yadzani

Hanns Zischler

Martin Brambach und Christine Sommer (haben noch ein zusätzliches gemeinsames Video gemacht)

Bereits wieder gelöschte Videos:

Nach der großen Kritik sind einige der Teilnehmen wieder zurückgerudert. So haben unter anderem Heike Makatsch und Kostja Ullmann ihr Video wieder gelöscht, auch Meret Becker hat angekündigt, das zu tun.