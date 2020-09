“Alles was zählt”-Darsteller Jonathan Elias Weiske steigt bei “Unter Uns” ein und wird gleich zum Lebensretter

Anzeige

Köln. Nicht nur die Schauspielerei, sondern auch das Faible für RTL-Serien verbindet die Familie Weiske: Der Neuzugang in der Daily Soap “Unter Uns” ist Jonathan Elias Weiske, den Serienfans schon aus “Alles was zählt” kennen, wo er 2015 den Handwerker Kevin Möller spielte. Nun kehrt er als TV-Arzt zurück: In seiner Rolle als Sebastian Hoffmann arbeitet er künftig an der Seite von Sina Hirschberger und Vivien Köhler in der Arztpraxis in der Schillerallee, berichtet rtl.de.

Damit macht Familie Weiske die RTL-Serien komplett: Seine Mutter Claudia Weiske gehörte einst zur Stammbesetzung von “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”, wirkte von der ersten Folge an im Jahr 1992 als Elke Opitz mit. Erst als sie mit Jonathan Elias schwanger wurde, verließ sie die Serie 1997. Auch sein Vater arbeitete früher als Schauspieler.

“Unter Uns”: In der ersten Szene rettet Sebastian Julius das Leben

Zum ersten Mal ist der junge Arzt am Donnerstag, 24. September, um 17.30 Uhr zu sehen, bei TVNow läuft sein Einstand bereits ab dem 17. September um 18 Uhr. Auf der Webseite des Senders wurde bereits seine erste Szenen veröffentlicht: Sebastian Hoffmann kommt in die Konditorei Weigel, als Teenager Julius Engel einen allergischen Schock hat. Der Arzt rettet ihm das Leben.

“Sebastian hat gerade sein Studium abgeschlossen und kommt aus gut betuchtem Hause”, sagte Jonathan Elias Weiske gegenüber rtl.de über seine Rolle. Mit seiner Serienfigur teile er die Leidenschaft fürs Reisen. Sebastian kommt gerade aus Ghana zurück nach Köln. “Der materielle Wert, der in seinem Leben eine Rolle spielt, der ist mir aber nicht so wichtig.” In den Szenen, die RTL vorab veröffentlicht hat, ist Sebastian immer in Gesellschaft von Vivien zu sehen – die allerdings vergeben ist. Bahnt sich da eine Liebesgeschichte an?