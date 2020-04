“Alles was zählt”: Bela Klentze steigt aus der RTL-Serie aus

Anzeige

Seit 2016 gehört Ronny Bergmann fest zum “Alles was zählt”-Ensemble. Doch nun verkündete der Sender RTL den Ausstieg des Schauspielers Bela Klentze (31). “Ich habe Sehnsucht danach, neue Sets zu sehen und neuen Menschen zu begegnen. Daher verlasse ich das Projekt AWZ mit einem lachenden und einem weinenden Auge", begründet der Schauspieler das gegenüber RTL.

In seiner Rolle als Ronny Bergmann hatte Klentze viele Romanzen erlebt. Die wahre Liebe hat die Figur in Essen, dem Drehort der Serie, jedoch nicht gefunden und wird ihr Glück künftig in New York versuchen, was den Ausstieg des Schauspielers und der Rolle bedeutet. “Ich freue mich, dass ich mich auf all die Dinge stürzen kann, die ich vorher noch nicht machen konnte”, erklärt Klentze.

“Spielerische Symbiose” mit André Dietz

Welche Projekte er damit genau meint, ließ er offen. Fest steht aber, dass er die Arbeit als Serien-Schauspieler weiterführen möchte. “Ich liebe das konstante Arbeiten. Du kannst einfach frei spielen, weil du auch das Team so gut kennst und dich geborgen fühlst”, erzählt er.

Besonders vermissen wird Klentze seinen Kollegen André Dietz, in der Serie als Ingo Zadek bekannt. “Ronny und Ingo hatten eine ganz besondere Art, miteinander zu spielen." Die beiden haben viel improvisiert, Klentze beschreibt das als “spielerische Symbiose”.

Große Liebe in New York

Seine Rollenfigur Ronny hat in New York wohl seine große Liebe gefunden. Eigentlich sollte er nur für kurze Zeit im Big Apple weilen, doch dort lernte er Rachel kennen und verliebt sich Hals über Kopf in die Inhaberin eines Cafés. Ronny entscheidet sich, bei ihr zu bleiben.

Die letzte “Alles was zählt”-Folge mit Bela Klentze als Ronny Bergmann wird am 6. Mai ausgestrahlt.

RND/nis