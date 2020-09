“Alles was zählt”: André Dietz verlässt RTL-Soap nach 14 Jahren

Anzeige

Köln. Ein Fan-Liebling der beliebten RTL-Soap “Alles was zählt” (AWZ) hört auf: André Dietz steigt nach 14 Jahren aus der Serie aus. Am Freitag (11. September) steht Dietz ein letztes Mal für AWZ vor der Kamera.

Seit 2006 verkörperte Dietz die Rolle des Ingo Zadek. Seine Serienrolle erlebte in der Zeit viele bewegende Momente: So gehörten der Tod seiner ersten Ehefrau Annette (Ulrike Röseberg) und die Trennung von seiner zweiten Frau Bea (Caroline Maria Frier) zu Schlüsselmomenten der Figur. Auch die Beziehung zu seiner dritten Partnerin, Eislauf-Weltmeisterin Diana Sommer (Tanja Szewczenko) sowie eine Leukämie-Erkrankung prägten die Rolle des Ingo Zadek.

Zum Schluss gibt es laut RTL noch einmal einen Wendepunkt in Zadeks Leben: Aus Angst um einen wichtigen Menschen müsse er die Entscheidung treffen, dass er nur durch seinen Abschied aus Essen für seine Familie da sein könne.

Warum André Dietz aus der Serie aussteigt, ist noch nicht bekannt. In der Pressemitteilung von RTL bedankt sich UFA-Produzent Damian Lott für die langjährige Zusammenarbeit: “Seit den ersten Folgen im Jahr 2006 ist André Dietz ein Mitglied von ‘Alles was zählt’, umso schwerer fällt natürlich ein Abschied nach dieser langen Zeit. Wir wünschen André alles erdenklich Gute für seinen zukünftigen Weg und bedanken uns von ganzem Herzen für seine tolle und kreative Arbeit in den letzten 14 Jahren."

Neben Dietz verlassen auch zwei weitere Schauspieler die Serie: Francisco Medina und Amrei Haardt werden zukünftig auch nicht mehr Teil von “Alles was zählt” sein.