„Alles was zählt“: Nach 15 Jahren verlässt Hauptdarstellerin die RTL-Serie

Köln. Seit 2006 ist Julia Augustin eines der beliebtesten Gesichter von „Alles was zählt“ gewesen, nun verkündet RTL den Ausstieg der Schauspielerin aus der Serie.

Ihre Rolle der Vanessa Steinkamp, in der sie seit der zweiten Folge von „AWZ“ zu sehen ist, wandert mit ihrem Ehemann nach Südkorea aus. Damit ist es für die Fans der Serie also nicht nur ein Abschied, sondern es sind gleich zwei: Lars Korten, der ihren Mann Christoph Lukowski spielt, steigt ebenfalls aus. Augustin verrät im Gespräch mit RTL, dass sie sich ein Haus gekauft hat und dem Projekt mehr Zeit widmen will. Korten hat sich ein Schiff zugelegt: „Das wird die nächsten drei bis fünf Jahre im Mittelmeer, zwischen Griechenland und Kroatien hin- und herpendeln, da freue ich mich schon seit sieben oder acht Jahren drauf.“

Ein letztes Mal sind die beiden am 6. September bei „Alles was zählt“ zu sehen.