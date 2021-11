Sam Eisenstein hört bei „Alles was zählt“ auf und teilt gegen RTL aus

Anzeige

Nach 15 Jahren steigt Schauspieler Sam Eisenstein aus der RTL-Serie „Alles was zählt“ (AWZ) aus. Er hat darin die Rolle Marian Öztürk gespielt, sein letzter Auftritt in der Sendung ist an diesem Mittwoch (24. November). Das teilt RTL in einer Pressemitteilung mit, in dem es vom Sender unter anderem heißt: „Sam Eisenstein war als Schauspieler der ersten Stunde seit 2006 ein wichtiger Teil des Ensembles von „Alles was zählt“ – wir sind ihm sehr dankbar dafür, wie er seiner Rolle Marian Öztürk so viele interessante und liebenswerte Facetten gegeben hat.“

Doch ein Statement des Schauspielers zu seinem Abgang sucht man darin vergeblich - zumindest aktuell. Wie Eisenstein auf Instagram mitteilt, war das am Montag, als die Mitteilung erstmals veröffentlicht wurde, noch anders. Das bestätigt auch ein RTL-Sprecher gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Eisenstein spricht von Zensur

Das nachträgliche Entfernen seines Statements sorgt für Unverständnis bei dem Schauspieler. In einem Instagram-Post teilt er gegen den Sender aus, spricht unter anderem von Zensur und davon, dass Zuschauerinnen und Zuschauer belogen und Menschen verletzt würden. So schreibt er: „,Ja- zur Wahrheit‘ lautet die aktuelle RTL-Kampagne - finde ich super! Komisch ist doch aber, dass zu meinem AWZ- Ausstieg bereits gestern eine RTL-Pressemitteilung rausging in der auch ein Statement von mir enthalten war. (...) Offensichtlich passte den darin erwähnten Mitverantwortlichen der UFA aber mein Statement nicht so ganz, weshalb sie die PM nach nicht einmal 2 Stunden wieder entfernen ließen.“ Daraufhin sei eine neue Pressemitteilung veröffentlicht worden ohne sein Statement.

Das war tatsächlich so: „Wir haben uns entschieden, sein Statement nicht als Teil unserer Pressemeldung zu veröffentlichen, aber natürlich haben wir Sam Eisenstein vorab über den Inhalt der Pressemitteilung in Kenntnis gesetzt. Dass eine nicht finale Version vorab online gegangen ist, bedauert unsere Online-Redaktion sehr“, so der RTL-Sprecher zum RND. Die erste veröffentlichte Mitteilung war demnach versehentlich veröffentlicht worden. Doch was war so schlimm an Eisensteins Statement, dass der Sender es nicht veröffentlicht haben will?

Eisenstein veröffentlicht sein Statement auf Instagram

Auf Instagram veröffentlicht der Schauspieler seine Worte zum Abgang, die er dem Sender zur Veröffentlichung gegeben habe. Darin heißt es unter anderem: „Schweren Herzens verlasse ich AWZ diese Woche. Ich habe die Rolle des Marian Öztürk all diese Jahre mit viel Einsatz und großer Freude gespielt. Die Zusammenarbeit mit vielen wunderbaren Kollegen und Produktionsmitarbeitern und vor allem die großartige Unterstützung so vieler treuer Fans sind verantwortlich dafür, dass ich meinen Beruf so liebe und die letzten 15 Jahre eine unglaublich schöne Zeit für mich war. (...) Wenn es mit einigen Mitverantwortlichen der Produktion Differenzen gab und gibt, bedaure ich dies, dennoch kann es meine Dankbarkeit für unzählige schöne Momente nicht trüben.“ Es folgen Dankesworte an RTL-Verantwortliche, Kolleginnen und Kollegen, Produktionsmitarbeiter und -arbeiterinnen sowie Fans.

Dann fragt er seine Followerinnen und Follower: „Was war darin falsch? Wieso wollte man es wohl zensieren? (...) Wer Verantwortung hat, sollte sie endlich tragen müssen, anstatt Zuschauer zu belügen & Menschen übelst zu verletzen!“ Was für Differenzen es genau gab, lässt er jedoch offen.