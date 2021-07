Aleksandra Bechtel wird Society-Expertin bei „Punkt 12“ und „Guten Morgen Deutschland“

Anzeige

Köln. Aleksandra Bechtel wird Society-Expertin bei den RTL-Sendungen „Guten Morgen Deutschland“ und „Punkt 12“. Am kommenden Montag werde die 48-Jährige erstmals bei beiden Formaten in der neuen Rolle auf Sendung gehen, teilte der Kölner Privatsender am Donnerstag mit.

„Mich reizt es sehr, die Welt der Stars einmal von der anderen Seite zu beleuchten und den Zuschauer:innen einen spannenden Blick durchs Schlüsselloch der VIPs zu vermitteln“, wird Bechtel in der Mitteilung zitiert.

Die Kölnerin war in den 1990er Jahren eines der Gesichter von Viva und seither Moderatorin in vielen verschiedenen Sendungen, unter anderem bei „Big Brother“ auf RTLzwei und „Star Search“ auf Sat.1.