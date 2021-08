Erdogan Atalay zum Ende von „Alarm für Cobra 11“: „Daran ist Corona schuld“

Anzeige

Anzeige

Dröhnende Motoren und quietschende Reifen: 25 Jahre lang gehörte die Actionserie „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei” bei RTL zur Grundausstattung, doch jetzt tritt der Sender auf die Bremse und stellt den TV-Klassiker ein: Die beiden letzten Folgen des Dauerbrenners und Exportschlagers sind am 12. August (20.15 Uhr, RTL) zu sehen. Hinter dem Lenkrad sitzt wie üblich Erdogan Atalay, der seit 1996 den Kriminalkommissar Semir Gerkhan verkörpert.

Der Schauspieler wurde 1966 als Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter in Hannover geboren, er studierte an der Hochschule für Schauspiel in Hamburg und spielte zunächst Theater. In den 90ern-Jahren übernahm er Gastrollen in diversen Fernsehserien, mit „Alarm für Cobra 11″ feierte er seinen Durchbruch. Seine Serienpartner wechselten immer wieder, doch Atalay blieb und wurde zu einem der dienstältesten deutschen TV-Ermittler. Der 54-Jährige lebt mit seiner Familie in Hamburg.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Herr Atalay, die Serie „Alarm für Cobra 11″ wird nach 25 Jahren eingestellt. Warum ist jetzt Schluss?

Daran ist Corona schuld. Wir waren zwar sehr erfolgreich, aber da „Cobra” die teuerste Produktion Europas ist und RTL durch die Pandemie hohe Einbußen bei den Werbeeinnahmen hatte, musste sich der Sender von ein paar Formaten trennen. Uns hat das komplett kalt erwischt. Als Serie wird „Cobra” definitiv nicht weitergehen, maximal noch als Spielfilmspecial, aber da laufen die Gespräche noch.

Womöglich ist die Bleifußserie in Zeiten von Umweltschutz und Elektroautos auch nicht mehr zeitgemäß?

Wir sind ja durchaus mit der Zeit gegangen. Die Serie ist sehr ernst geworden, wir entschärfen schon längst keine Atombombe mehr, während wir auf einem Pickup rückwärtsfahren. Wir haben uns verändert, aber was die Autos angeht: Elektroautos hatten wir in „Cobra” immer nur als Gag. Eine elektrische Explosion kann man nicht machen, da braucht man schon Benzin für. Wir haben aber immer auf den Umweltschutz geachtet. Wenn wir zum Beispiel Autos in einen Fluss geschmissen haben, war da kein einziger Tropfen Öl mehr dran, da sind die gesetzlichen Auflagen inzwischen sehr streng.

Was fahren Sie selbst?

Das sind alles Benziner. Unter anderem einen Triumph Spitfire von 1969 und meinen alten Maserati. Den behalte ich aber bloß, weil es ein Sondermodell ist, die Rennversion Assetto Corsa, die nur 150-mal gebaut wurde. Das wusste ich gar nicht, das hat mir erst einer gesagt, als ich mal im Phantasialand war – dann habe ich das im Internet recherchiert, und jetzt behalte ich den natürlich.

Sind Sie ein Autonarr?

Nein. Ich habe keine Ahnung von Motoren. Ich weiß in etwa, wie sie funktionieren, aber ich könnte sie nicht reparieren. Ich liebe schönes Design. Bestimmte Autos finde ich sexy. Nicht die modernen, die sehen alle gleich aus, aber Klassiker wie den Ford Mustang.

Sind Sie schon öfter in die Radarfalle geraten?

Anzeige

Ich habe meinen Führerschein schon viermal abgegeben. Aber inzwischen fahre ich konsequent langsam und bedächtig und halte mich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ich drängle nicht, lasse auch alle vorbei – ich habe keine Lust auf irgendwelche Rennen.

„Alarm für Cobra 11″ war Ihre erste große Rolle. Sie haben zuvor an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg studiert. Wollten Sie nicht lieber den Hamlet spielen?

Nein, gar nicht. „Cobra” war genau mein Ding und hat mir irre Spaß gemacht. Ich hatte nach der Schauspielschule lange ein Ensemble gesucht, aber nie eines gefunden – das Team von „Cobra” war dann für viele Jahre eine Art von Familie für mich, ich hätte nichts anderes machen wollen.

Anzeige

Stimmt es, dass Sie als Kommissar mit Migrationshintergrund ursprünglich mit türkischem Akzent sprechen sollten?

Ja, aber da habe ich gesagt: Das möchte ich nicht. Ich habe das abgelehnt, denn ich fand: Semir ist wie andere Leute, die hier geboren sind oder assimiliert sind. So wie ich selber. Ich habe eine deutsche Mama und einen türkischen Papa, aber ich kann ja gar kein Türkisch. Der Semir in der Serie kann zwar Türkisch, aber das musste ich mir immer aneignen, wenn ein paar Sätze im Drehbuch standen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Glauben Sie, dass Ihre Rolle auch etwas zur Integration von Menschen aus Einwandererfamilien beigetragen hat?

Wenn man sich die Welt so anschaut glaube ich: eher nicht. Ich habe meine Zweifel, ob so ein Entertainmentformat zur Integration beiträgt. Es wäre natürlich wünschenswert.

Ändert sich die Darstellung von Menschen mit Migrationshintergrund im Fernsehen gerade?

Im Fernsehen hat sich wahnsinnig viel getan. Früher musste man immer erklären, welchen Hintergrund eine solche Figur hat, wo derjenige herkommt. Heute ist das nicht mehr so. Eine Nachrichtensprecherin zum Beispiel muss ja auch nicht jedes Mal erklären, dass sie eigentlich Kroatin oder Griechin ist, weil sie nicht Else Müller heißt. Das hat eine größere Normalität bekommen.

Die Serie ist ein Exportschlager, läuft in rund 140 Ländern – werden Sie überall auf der Welt erkannt?

Ja, klar. Ich war mal vor Jahren in Italien und wusste damals gar nicht, dass die Serie auch im italienischen Fernsehen läuft. Dann saß ich im Lokal, da guckte die ganze Belegschaft „Cobra” und hat alle Leute ignoriert, die was bestellen wollten. Ich hab mich dann dazugesetzt, und irgendwann hat mich einer erkannt, ist aufgesprungen und hat entzückt geschrien – das war schon sehr süß. Also es gibt schon schlechtere Daseinsformen, als Actionheld zu sein.

Wie geht es nach dem Aus von „Cobra 11″ für Sie weiter?

Ich möchte als Schauspieler weiterarbeiten, da bin ich natürlich auf Rollenangebote angewiesen. Im Moment schreibe ich meine Autobiographie, jetzt habe ich ja Zeit und Muße dafür.

Wird es in dem Buch vornehmlich um Ihre Zeit bei der fiktiven Autobahnpolizei gehen?

Nein, es ist ein umfassenderes Werk (lacht). Logisch geht es auch um die Serie, das war ja ein wichtiger Teil meines Lebens. Aber letztlich geht es nicht nur um mich, sondern um die Geschichte meiner Familie, und ich mache mir darin auch Gedanken über die Welt. Es soll auf keinen Fall eine Aneinanderreihung von Anekdoten werden, sondern es geht auch um Moral und um Ethik – ich schreibe das Buch auch ein bisschen für meine Kinder, damit die wissen, was der Papa eigentlich über bestimmte Dinge denkt.