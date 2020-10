Fall Maria Baumer Thema bei “Aktenzeichen xy” im ZDF

Anzeige

Anzeige

Regensburg. Gut eine Woche nach dem Mordurteil gegen den Verlobten von Maria Baumer aus der Oberpfalz greift die ZDF-Sendung “Aktenzeichen xy ... ungelöst” das Thema erneut auf.

Moderator Rudi Cerne befasst sich in der Folge am Mittwoch (14. Oktober, um 20.15 Uhr) mit der Frage: “Hatten wir im xy-Studio tatsächlich einen Mörder sitzen?”, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte.

Im Mai 2012 als vermisst gemeldet

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Baumer war im Mai 2012 von ihrem Verlobten als vermisst gemeldet worden. Der Mann trat damals in der Sendung auf und bat um die Unterstützung des Publikums. Ende 2019 folgte die Wende: Der Verlobte wurde als Tatverdächtiger angeklagt.

Vergangene Woche ist er vor dem Landgericht Regensburg nach einem Aufsehen erregenden Indizienprozess wegen des Mordes an der 26 Jahre alten Frau für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Anzeige

Mit Medikamenten vergiftet

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 36-Jährige seine Verlobte mit Medikamenten vergiftete, um für eine neue Beziehung frei zu sein. Die Tote vergrub er im Wald und erzählte den Angehörigen, die Frau sei verschwunden.

Anzeige

Im Herbst 2013 fanden Pilzsammler ihre Leiche. Im Laufe des Prozesses gab der Mann zu, die Leiche verscharrt zu haben. Die Schuld am Tod der Frau wies er von sich. Sie habe die Tabletten wohl selber genommen.

Einzigartig in der Geschichte von “Aktenzeichen xy”

Wenige Tage vor dem Urteil hatte Cerne die Entwicklungen im Fall Baumer als einzigartig bezeichnet. “Das gab es in der Geschichte von “Aktenzeichen xy” noch nie”, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Anzeige

Der 62-Jährige führt seit 2002 im ZDF durch die Sendung "Aktenzeichen xy ... ungelöst", in der die Zuschauer den Ermittlern mit ihren Hinweisen helfen können, Verbrechen aufzuklären. Die erste Folge des Dauerbrenners wurde 1967 ausgestrahlt.