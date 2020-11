„Aktenzeichen XY“: Spektakulärer Einbruch in Hauptzollamt – vier Tatverdächtige gesucht

Diebe haben 6,5 Millionen Euro aus dem Zollamt Emmerich gestohlen sie müssen sich dort ausgekannt haben So sollen drei bislang unbekannte Täter einen Kernbohrer eingesetzt haben, um im Keller des Zollamtes von einem Nebenraum in den Tresorraum zu gelangen. Insider-Wissen soll hier im Spiel gewesen sein. 100000 Euro Belohnung Spektakulärer Einbruch in Emmerich: Unbekannte haben ein Loch in den Tresorraum des Hauptzollamtes gebohrt und 6,5 Millionen Euro Bargeld gestohlen, Emmerich Germany *** Thieves stole 6.5 million euros from the Emmerich customs office they must have known their way around There are rumours that three previously unknown perpetrators used a core drill to get from an adjoining room in the basement of the customs o. © Quelle: imago images/Markus van Offern