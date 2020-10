„Saturday Night Live“-Auftritt: Adele witzelt über ihren Gewichtsverlust

Anzeige

Anzeige

Fast vier Jahre lang ließ Musikerin Adele kaum von sich hören: Doch jetzt zeigte die 32-Jährige sich erstmals wieder im US-Fernehen. Die „Hello“-Sängerin führte durch Comedy-Show „Saturday Night Live“ und sprach unter anderem ihren Gewichtsverlust an. So würde Adele wissen, dass sie anders aussehe. „Wegen all der COVID-Einschränkungen und der Reiseverbote musste ich leicht reisen und konnte nur die Hälfte von mir mitbringen“, witzelte Adele.

Neues Album

In einem Sketch über die Realitysendung „The Bachelor“ sang sie sogar einige ihrer größten Hits, darunter „Someone like you“ und „Rolling in the Deep“. Im Laufe der Show sprach Adele auch ihr nächstes Album an, das allerdings noch nicht fertig sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auf Instagram nahm die Sängerin ihre Fans mit zu den „SNL“-Vorbereitungen. So teilte Adele vor drei Tagen ein Foto der Proben, auf dem sie eine Maske trägt und Sketches durchgeht.

Wenige öffentliche Auftritte

Anzeige

Seit ihrer letzten Konzerttournee im Jahr 2016 hat Adele sich kaum öffentlich gezeigt. Im April 2019 hatte die 32-Jährige nach zwei Jahren Ehe die Trennung von Ehemann Simon Konecki bekannt gegeben. Mit ihm hat sie einen gemeinsamen achtjährigen Sohn.