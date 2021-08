„Addams Family”-Ableger bei Netflix: Catherine Zeta-Jones wird zu Gruselfigur Morticia

Anzeige

Los Angeles. Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones (51, „Chicago“) wird sich in die ikonische Gruselfigur Morticia Addams verwandeln. Der Streamingdienst Netflix gab das Casting für die geplante Serie „Wednesday“, ein Spin-Off der morbiden „Addams Family“, am Montag bekannt. Netflix bestätigte zugleich frühere Berichte, dass Luis Guzmán (64, „Narcos“, „Traffic – Macht des Kartells“) den Familienpatriarchen Gomez Addams spielen wird. Die Regie übernimmt Tim Burton (62, „Beetlejuice“, „Sleepy Hollow“).

Zeta-Jones und Guzmán verkörpern damit die Eltern der Hauptfigur, um die sich die geplante Serie dreht. Sprössling Wednesday wird von Jenna Ortega (18, „Songbird“) dargestellt. Die Serie mit acht Folgen handelt von der Tochter, die nun an der Nevermore Akademie studiert und dort ihre Superkräfte entdeckt.

Zeta-Jones war zuletzt in „Feud” und „Queen America” zu sehen

In dem Hitstreifen „Addams Family“ (1991) spielten Anjelica Huston (Morticia), Raul Julia (Gomez) und Christina Ricci (Wednesday) mit. Zeta-Jones war zuletzt in „Feud“ und „Queen America“ auf dem Bildschirm zu sehen. 2003 gewann sie den Oscar für die Nebenrolle in dem Filmmusical „Chicago“. Sie wirkte in Filmen wie „Traffic“, „Ocean’s 12“ und „Die Legende des Zorro“ mit.