90 Punkte und genug Anrufe: Lili Paul-Roncalli gewinnt “Let’s Dance”

Dancing Star 2020 sind Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató. Schon nach ihrem letzten Tanz, einem Freestyle zur Musik aus “Aladdin” hatte die Zirkus-Artistin geweint und hatte keine Worte. Auch nach der Verkündung kullerten die Tränen. In einem sehr knappen Finale setzte sich das Duo mit dreimal 30 Punkten durch - sie hatten mehr Anrufe bekommen als Kletterer Moritz Hans und Renata Lusin, die von der Jury ebenfalls mit 90 Punkten ausgestattet wurden.

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató holten mit allen drei Tänzen zusammen 90 Punkte - mehr geht nicht. Zunächst überzeugten sie mit einem Cha Cha Cha zu “Guantanamera”, danach mit einem Tango zu “Maintenant” und zum Abschluss zeigten sie ein Mix aus Schauspiel und Tanz in einem Freestyle zur Musik aus Aladdin. Immer wieder wurde die Zirkus-Artistin gelobt für ihre Haltung, ihre Eleganz und ihr Talent.

Moritz Hans und Renata Lusin: Höchstleistung im Finale

Doch obwohl die beiden die beste Punktzahl der Staffel hatten, drehte im Finale noch ein anderer auf: Auch Moritz Hans und Renata Lusin holten die 90 Punkte - und überraschten damit wohl den ein oder anderen. Immer mal wieder blitzte zwar auf, dass der Kletterer ein wahnsinnig guter Tänzer ist, die Konstanz hatte bisher aber gefehlt. Doch rechtzeitig zum Finale, bescheinigte Jurorin Motsi Mabuse, war er bei 100 Prozent - “oder noch ein bisschen mehr”.

Moritz hat für mich genau das verkörpert was Let's Dance ausmacht. Ohne jegliche Tanzerfahrung aufs Parkett zu gehen und sich jede Woche steigern. Er hätte diesen Sieg so sehr verdient!! #letsdance — alina (@allthelovealina) May 22, 2020

Nun aber überzeugte das Duo mit einer Rumba zu “The Most Beautiful Girl in the World”, einem Charleston zu “You’re The One That I Want” und einem Freestyle, ebenfalls Mix aus Schauspiel und Tanz, zu “Die Schöne und das Biest”. Und da zeigte Moritz Hans Mut: Einen Langsamen Walzer hatte er in der Staffel nicht getanzt - und wollte dies im Finale nachholen.

Die Favoriten Luca Hänni und Christina Luft zeigten Nerven

Das dritte Paar im Finale hingegen zeigte Nerven - zumindest in den ersten beiden Tänzen. Für den Salsa zu “Y Le Dije No” und den Quickstep zu “I’ll Be There For You” erhielten Luca Hänni und Christina Luft nur jeweils neun Punkte pro Jurymitglied. Der DSDS-Sieger baute ungewohnte Fehler ein, vertanzte sich und hatte keine überzeugende Haltung. Die Jury strafte das ab.

Da konnte auch der überragende Freestyle zu “Sing” nicht mehr helfen: Trotz 30 Punkte landete das Paar am Ende mit insgesamt 84 Punkten auf Platz 3 - und waren damit auf die Zuschauer angewiesen. Doch am Ende halfen auch sie nicht, Luca Hänni und Christina Luft - um die es die gesamte Staffel über Liebesgerüchte gegeben hatte - wurden, so Moderatorin Victoria Swarowski, “die besten Drittplatzierten aller Zeiten”.

Das war super Luca hoffentlich zum Abschluss nochmal 30 Punkte😇 und in spätestens zwei Wochen heißt es dann “wir sind zusammen” und ich würde das sehr feiern #LetsDance pic.twitter.com/ieXrhCSvm2 — 👩🏼‍💻🎀 (@crstnmnrt) May 22, 2020

Sie sind so süß I can’t. #LetsDance pic.twitter.com/V9ZWN4meVr — Queen of Hearts ♥️ (@KuriCaetCosplay) May 22, 2020

Moritz gewinnt

Luca und Christina werden/sind ein Paar

Das wäre doch ein schönes Ende #LetsDance pic.twitter.com/IsKfwKMJQ5 — Mumzilla🦖 (@Simanja) May 22, 2020

Punktemäßig die erfolgreichsten Finalisten aller Zeiten

Mehrfach wurde betont, dass es sich um das beste Finale in der Geschichte von “Let’s Dance” handelt - bis zur Verkündung war nicht absehbar, war gewinnen würde. Denn während Lili Paul-Roncalli zwar Woche um Woche ablieferte, war sie unter den Zuschauern bislang nicht sehr beliebt. Zu versteift und zu ernst wurde sie wahrgenommen - im Gegensatz zu den deutlich lockereren Männern im Finale.

Ich weiß nicht voran es liegt aber emotional kommt bei mir nichts an, wenn Lili tanzt mit Massimo, egal wie gut es auch ist #letsdance pic.twitter.com/jJnlYcHgc1 — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) May 22, 2020

Jury: “Wir müssen heute auf Kleinigkeiten achten”

Auch die Jury: Lili trotz Probleme in der Haltung und des Gleichgewichts 30 Punkte geben #LetsDance pic.twitter.com/LZK50g7bKX — 👩🏼‍💻🎀 (@crstnmnrt) May 22, 2020

Für mich ist Moritz einer der sympathischsten Kandidaten jemals. Bin ganz begeistert. #letsdance — 🌈Queen Tina York 🧸 (@Bicolinchen) May 22, 2020

Aber auch punktemäßig waren es die erfolgreichsten Finalisten - und die jüngsten noch dazu - in der Geschichte der RTL-Sendung. Die Zuschauer belohnten das mit den besten Einschaltquoten seit der Auftakt-Staffel 2006. Zum Finale traten daher auch noch einmal alle Paare an - außer Ilka Bessin, die sich eine Knieverletzung zugezogen hatte.

Ein Bilderrahmen für die Sieger - als Frisur

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató, der bereits zum sechsten Mal im Finale stand und zum zweiten Mal (nach 2010 mit Sophia Thomalla) die RTL-Show gewann, dürfen nun nicht nur den Pokal mit nach Hause nehmen - sondern werden auch ins Outfit von Juror Jorge Gonzales integriert.

Er ist etwas älter geworden, aber noch immer im Showgeschäft.#LetsDance pic.twitter.com/dpMmyLiyVH — SIR.GIFNESS 🧻 (@SirGifness) May 22, 2020

Die größte Überraschung der Staffel dieses Jahr war, dass Jorge nicht einmal als Minion gestylt war. #LetsDance pic.twitter.com/oGSfaqO0U9 — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) May 22, 2020

Der trug einen Bilderrahmen auf dem Kopf, in dem Platz für das Foto des Siegerpaares war. Doch bei dem ein oder anderen Zuschauer weckte das Outfit eher Assoziationen an eine Kindersendung: Jorge Gonazles hätte problemlos bei den Teletubbies mitmachen können.