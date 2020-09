50 Jahre “Tatort”: Diese Fälle erwarten den Zuschauer in der Jubiläumssaison

Anzeige

Hannover. Schluss mit Wiederholungstätern! In den letzten Wochen konnten Zuschauer ihre Lieblings-”Tatorte” wählen. Doch nun – nach dreimonatiger Pause - läuft am Sonntag der erste neue Fall. Los geht’s mit einem eher konventionellen Beitrag der Wiener Kommissare. Knapp drei Monate später feiert der “Tatort” sein 50. Jubiläum mit einer Doppelfolge der Teams aus Dortmund und München. Außerdem feiert Zürich in dieser Saison seine Premiere als neue “Tatort”-Stadt. Die neuen Folgen im Überblick:

“Tatort: Pumpen” aus Wien (6. September)

Eher unspektakulär und klischeehaft startet der “Tatort” in die neue Saison. In ihrem 23. Fall “Pumpen” ermitteln Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in der Fitnessstudiobranche. Es geht um Bodybuilder (alle dumm) und Albaner (alle kriminell) - diese Klischees vermittelt zumindest der Krimi. Einzig auf die witzigen Dialoge zwischen Eisner und Fellner ist Verlass. Zumal Letztere mal nicht die einsame Alkoholikerin spielen muss, sondern sich ausnahmsweise verlieben darf.

“Tatort: Funkstille” aus Frankfurt (13. September)

Sehr experimentierfreudig und ungewöhnlich geht es in “Funkstille” zu. Das Team vom Main muss den Tod eines 19-jährigen Videobloggers aufklären, der in einer verlassenen Fabrikhalle aufgefunden wird. Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) werden auf die seltsame Familie Fisher aufmerksam, die eng mit dem Blogger verbunden war. Fun Fact: Mit Tessa Mittelstaedt als Gretchen Fisher hat die langjährige Assistentin des Kölner “Tatort” einen denkwürdigen Auftritt. Regisseur Stanislaw Mucha ließ sich bei der Handlung offenbar von der US-Serie “The Americans” beeinflussen.

“Tatort: Rebland” aus dem Schwarzwald (27. September)

Auf dem Heimweg von einem Weinfest wird Radiomoderatorin Beate Schmidbauer (Victoria Trauttmansdorff) vergewaltigt. Die Ermittler Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) hoffen auf einen freiwilligen Massentest. Doch drei Männer aus der näheren Umgebung des Opfers verweigern die DNA-Probe. Ist einer von ihnen der Täter? In dem düsteren Schwarzwaldfall “Rebland“ geht es um Datenschutz und innere Sicherheit. Seit Ende 2019 sind auch in Deutschland erweiterte DNA-Analysen erlaubt, in denen Alter-, Haut-, Augen- und Haarfarbe ermittelt werden können. Beim Setting des Verbrechens gibt es diverse Parallelen zur dritten Staffel der britischen Erfolgsserie “Broadchurch”, was allerdings nicht weiter stört.

Bereits zum fünften Mal ermittelt das “Tatort”-Team im Schwarzwald: Eva Löbau als Kommissarin Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Kommissar Friedemann Berg.

“Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht” aus Berlin (4. Oktober)

Passend zum 30. Jubiläum der Wiedervereinigung ermitteln die Berliner Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) in einem besonders brisanten Fall. Bauunternehmer Klaus Keller (gespielt von Meret Beckers Vater Rolf) wird an seinem 90. Geburtstag erschossen aufgefunden. Um seinen Hals trägt er ein Schild, auf dem steht: “Ich war zu feige, für Deutschland zu kämpfen”. Kurz vor seinem Tod war Kellers Firma am Bau eines Dokumentationszentrums über die Shoa in Israel beteiligt. Könnten Rechtsradikale hinter dem Mordanschlag stecken?

“Tatort: Züri brännt” aus Zürich (18. Oktober)

Das neue weibliche Ermittlerduo aus Zürich feiert am 18. Oktober seinen Einstand. Gleich der erste Fall “Züri brännt” führt Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) in die Achtzigerjahre, als Jugendliche in der größten Stadt der Schweiz revoltierten.

“Tatort: Die Ferien des Monsieur Murot” aus Wiesbaden (22. November)

Laut HR im Programm ist Ulrich Tukur in einer Doppelrolle im skurrilen Film “Die Ferien des Monsieur Murot”, was nicht umsonst an den französischen Filmklassiker “Die Ferien des Monsieur Hulot” (1953) von Jacques Tati erinnern dürfte.

Jubiläumsfolge: “Tatort: In der Familie” (Teil 1) aus Dortmund und München (29. November)

Die beliebteste deutsche Fernsehreihe begeht ihren 50. Geburtstag mit einem Doppelkrimi, in dem die Teams aus Dortmund und München gemeinsam ermitteln. Es ist nach acht Jahren auch zugleich der Abschied für Schauspielerin Aylin Tezel aus dem Team Dortmund.

Jubiläumsfolge: “Tatort: In der Familie” (Teil 2) aus Dortmund und München (6. Dezember)

Der sogenannte Crossover-“Tatort” zum 50. Jubiläum stand wegen der Corona-Krise wochenlang auf der Kippe, weil er beim Virusausbruch noch nicht fertig war. Der Dreh des Zweiteilers konnte aber schließlich beendet werden. Regie führten Dominik Graf, der schon für das 25. Jubiläum mit dem “Tatort: Frau Bu lacht” engagiert worden war, sowie Pia Strietmann (“Endlich Witwer”).