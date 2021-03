Zum 50. Geburtstag: Neue Maus-Figur vor dem WDR-Gebäude in Köln

Anzeige

Köln. Zum 50. Geburtstag der „Sendung mit der Maus“ hat der WDR eine neue Maus-Figur vor dem Vierscheibenhaus in Köln aufgestellt. Maus-Fans könnten sich hier jederzeit mit der orangefarbenen Figur fotografieren, teilte der Sender am Donnerstag mit. „Happy Birthday, liebe Maus!“, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow bei der Einweihung. „Für uns steckst du deine Spürnase tief hinein in die Dinge des Lebens und erklärst uns nun schon seit 50 Jahren die Welt.“

Die „Sendung mit der Maus“ wird am Sonntag 50 Jahre alt. Die erste Ausgabe lief am 7. März 1971 über die Fernseh-Mattscheibe. Unter dem Motto „Hallo Zukunft“ feiern ARD und Kika das Jubiläum mit mehreren Sondersendungen. Am 6. März lädt Eckart von Hirschhausen um 20.15 Uhr im Ersten zur großen Geburtstagsshow mit den schönsten Erinnerungen aus 50 „Maus“-Jahren.

In der Jubiläumsausgabe der „Sendung mit der Maus“ am 7. März macht das Moderationsteam um Armin Maiwald eine Reise in die Zukunft, um herauszufinden, wie sich die Welt in den nächsten 50 Jahren entwickeln wird.