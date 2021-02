50 Jahre Maus: Empfang beim Bundespräsidenten

Anzeige

Köln. Zum 50. Geburtstag der „Sendung mit der Maus“ empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Maus in seinem Dienstsitz Schloss Bellevue in Berlin. Zu sehen ist das Gespräch des Bundespräsidenten und seiner Ehefrau Elke Büdenbender mit der Maus und Moderator Ralph Caspers in der „Sendung mit der Maus“ am Sonntag, wie der WDR am Freitag in Köln ankündigte. Die Sendung läuft um 9 Uhr in der ARD, um 11.30 Uhr auf dem KiKa.

In der gleichen Sendung feiere zudem der Videoclip des Geburtstagssongs „Ich frag die Maus“ von Popstar Mark Forster Weltpremiere, hieß es. Bei der großen Geburtstagsshow knapp eine Woche später, am 6. März, stehe Forster mit dem Song erstmals auf der Bühne.

Sondersendungen in der ARD und bei Kika für die Maus

ARD und Kika feiern das Jubiläum der „Sendung mit der Maus“ mit mehreren Sondersendungen. Am 6. März lädt Eckart von Hirschhausen um 20.15 Uhr im Ersten zur großen Geburtstagsshow mit den schönsten Erinnerungen aus 50 „Maus“-Jahren. In der Jubiläumsausgabe der „Sendung mit der Maus“ am 7. März macht das Moderationsteam um Armin Maiwald eine Reise in die Zukunft, um herauszufinden, wie sich die Welt in den nächsten 50 Jahren entwickeln wird.