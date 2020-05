“3nach9”: Rakers und Di Lorenzo senden wieder aus dem Studio

Anzeige

Bremen. Für Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo ist bei der Talkshow “3nach9” die Home-Office-Zeit vorbei. Nach zwei Monaten wird die Radio-Bremen-Sendung am 15. Mai erstmals wieder vom Studio an der Weser aus ins Fernsehen von NDR und RB gesendet. Mit dabei sind unter anderen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Schriftsteller Sebastian Fitzek und der frühere Golf-Bundesligatrainer und nun in einer Jurte im Odenwald lebende Marc Freukes, wie Radio Bremen am Mittwoch mitteilte.

“Ein gutes Gespräch braucht Atmosphäre und Nähe. Deshalb ist es schön, dass Moderatoren und Gäste endlich wieder an einem Tisch und in einem echten Studio sitzen dürfen. Ich habe das sehr vermisst”, sagte Di Lorenzo. Rakers betonte die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Die Talksendung findet laut RB ohne Publikum statt, der Abstand zwischen den Gästen und Moderatoren werde vergrößert und das Produktionspersonal auf ein Minimum reduziert.