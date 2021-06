35. Staffel „Großstadtrevier“ wird gedreht: Verschwundene Leichen und Abschied von einer Polizistin

Anzeige

Hamburg. Seit Anfang des Monats laufen in Hamburg die Dreharbeiten für die 35. Staffel der ARD-Serie „Großstadtrevier“, wie das Erste berichtet. Demnach wird der erste Drehblock im Oktober diesen Jahres beendet, im Frühjahr 2022 wird dann ein zweiter Block abgedreht. 16 Episoden sollen als Ergebnis dabei herauskommen.

Auch in dieser neuen Staffel geht es im ARD-Vorabendklassiker um „große Haie und kleine Fische“, heißt es in der Ankündigung des Sender - und zwar diesmal sogar wortwörtlich. In einer der ersten Folgen rast demnach ein Transporter von „Frische Fische Frings“ durch die Hansestadt und scheint mit der verschwundenen Leiche eines Seemannes zu tun zu haben. Gleichzeitig lernt Nils Sanchez (Enrique Fiß) seine Partnerin Harry Möller (Maria Ketikidou) von einer ungewohnt verschlossenen Seite kennen: Denn Harry verzögert unter fadenscheinigen Gründen die Anfahrt zu einem schweren Verkehrsunfall. In seiner liebevoll unbeholfenen Art sucht Nils nach einem Zugang zu Harry und erfährt von den Kollegen, dass ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, als sie selbst noch ein Kind war.

Abschied von Polizistin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz)

Von einer neuen Seite zeigen sollen sich in der neuen Staffel auch Daniel Schirmer (Sven Fricke) und Helmut Husmann (Torsten Münchow). Die Liebe treibt bei beiden ungewohnte Blüten: Der überkorrekte Daniel erhält ausgerechnet von Kommissariatsleiterin Küppers (Saskia Fischer) den Tipp, sich als Geschenk zum Hochzeitstag ein Tattoo stechen zu lassen. Schlimmere Konsequenzen hat der hormonelle Ausnahmezustand des Kollegen Husmann, der sich in eine Boulevardreporterin verliebt, die ihn für ihre Recherchen ausnutzt.

Große Gefühle sind auch mit dem Abschied von Polizistin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) verbunden, die das Revier in dieser Staffel verlassen wird. „Nach wunderbaren neun Jahren im Großstadtrevier ist es für mich einfach an der Zeit, Ninas Uniform abzulegen, um mich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu widmen“, erklärt Schauspielerin Wanda Perdelwitz gegenüber der ARD. Wie genau ihr Serienausstieg aussehen wird, bleibt noch geheim.