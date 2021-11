„2021 - Das Quiz“: Plasbergs Jahresquiz wieder mit Jauch, Schöneberger und Liefers

Anzeige

München. Günther Jauch ist jedes Mal und damit zum 14. Mal dabei, Jan Josef Liefers zum elften Mal und Barbara Schöneberger zum zehnten Mal: Frank Plasberg präsentiert auch dieses Jahr wieder ein Jahresquiz im Ersten - so wie er es seit 2008 macht. Die Show „2021 - Das Quiz“ wird am Tag vor Silvester gezeigt (30. Dezember, 20.15 Uhr). Wer in diesem Jahr den freien Platz im Ratepanel einnehme, bleibe eine Überraschung, teilte die ARD mit. Letztes Jahr war es Ralf Schmitz.

Das Jahresquiz gilt als erfolgreichster Jahresrückblick im deutschen Fernsehen, 2020 waren etwa sechs Millionen Zuschauer dabei. Zum Vergleich: Jauchs RTL-Jahresshow „Menschen, Bilder, Emotionen“ verfolgten Anfang Dezember 2020 gut drei Millionen.