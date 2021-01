20 Jahre „Six Feet Under“: Eine Erinnerung an eine einzigartige Dramaserie

Anzeige

Berlin. Den Anfang vom Ende her zu erzählen gilt im neuen Kino Fernsehen fast schon als Kapitalverbrechen. Genau 20 Jahre nach der Premiere von „Six Feet Under“ allerdings darf man der besten Dramaserie aller Zeiten ruhig mit dem Finale voran huldigen: Claire, jüngster Spross der kalifornischen Familie Fisher, setzt sich ins Auto, legt eine (Ältere erinnern sich) CD ein und verabschiedet sich zu den Klängen von Sias Schmachtsong „Breathe Me“ Richtung New York, während die Zukunft ihrer Liebsten vor ihrem inneren Auge abläuft.

Sechs Minuten Ausblick auf das künftige Ableben fast sämtlicher Hauptfiguren, die Publikum und Kritik 63 Folgen zuvor berührt hatten, als sei es die eigene Seelen- und Blutsverwandtschaft: Das Finale von „Six Feet Under“ war der todtraurige, dennoch hoffnungsfreudige, also absolut angemessene Schlussakkord eines Familiendramas in fünf Akten, mit dem Alan Ball von 2001 bis 2005 ohne Übertreibung Kulturgeschichte schrieb.

Wie kein Format zuvor und nur wenige danach, hat der Showrunner schließlich zu einer Zeit, als Serienerfinder wie er zumindest hierzulande noch gar nicht so hießen, seine Filmfiguren förmlich aufgefächert.

Ein beispielloser Kontrast

Schwule Cops und coole Bestatter, lebenskluge Teenager und neurotische Hausfrauen, bipolare Senioren und masochistische Hipster, reaktionäre Freigeister und liberale Moralisten – so ein Panoptikum an Persönlichkeiten boten seinerzeit noch nicht mal „Die Sopranos“, mit denen der Boom horizontaler Serien zwei Jahre zuvor seinen Anfang genommen hatte.

Ging es dort, auch das war ein Novum, um menschliche Seiten im Mafiamilieu, war es hier indes das Leben an sich im Umfeld des Sterbens. Wobei dessen Besonderheit gar nicht so sehr im Beerdigungsinstitut als zentralem Handlungsspielort bestand; wichtiger ist bis heute, wie Tod und Vergänglichkeit Davonkommende darin verwandelt. Vor allem: Frauen.

Die Drecksarbeit an Balsamierung, Sarg und Trauergemeinde mag ja der verklemmte David Fisher (Michael C. Hall) mithilfe seines virilen Bruders Nate (Peter Krause) erledigen; wie ihre All-American-Übermutter Ruth (Frances Conroy) und Nesthäkchen Claire (Lauren Ambrose) sämtliche Stadien weiblicher Selbstermächtigung durchmachen, wie sie dabei ständig scheitern und wieder aufstehen, wie ihnen die Männer dabei auf die Füße helfen, meist aber darauf herumstehen – das war ein beispielloser Kontrast zum Stöckelschuh­feminismus in „Sex and the City“, der dritten HBO-Legende jener bewegten Fernsehserientage.

Philosophische Rundreisen ins bürgerliche Herz

In diesem Coming-of-Age-Stoff aller Generationen darf demnach jede Figur mal vom Saulus zum Paulus werden und retour – anfangs noch garniert mit sprechenden Leichen und ulkigen Freaks.

Mit jeder Episode, nein, mit jeder Minute mehr allerdings ersetzt Autor Alan Ball den morbiden Humor ein wenig mehr durch philosophische Rundreisen ins bürgerliche Herz von Glaube, Liebe, Hoffnung, Pietät, Moral und Trauer. Dass sie nach über 60 Stunden im ergreifendsten Serienfinale der TV-Historie endet, ist da ja wohl das Mindeste.