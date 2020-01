175.000 Euro: Handschriftliche Notizen der Beatles zu verkaufen

Anzeige

Alle Fans von The Beatles können nun in den Genuss eines ganz besonderen Stücks Bandgeschichte kommen. Das Online-Portal „Moments in Time“ verkauft derzeit die handschriftlichen Notizen zum Text des Klassikers „While My Guitar Gently Weeps“. Der Song ist Teil der neunten Platte, genannt „The White Album“, aus dem Jahr 1968.

Auf dem Blatt Papier ist die Schrift von Ringo Starr (79) und George Harrison (1943-2001) zu erkennen, aus deren Feder das Lied stammt. Harrison übernahm bei den Aufnahmen auch den Leadgesang des drei Minuten und 14 Sekunden langen Songs. Günstig ist der Zettel jedoch nicht: Wer ihn sein Eigen nennen möchte, muss 195.000 US-Dollar auf den Tisch legen, umgerechnet rund 175.000 Euro.

RTL/dr