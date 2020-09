Zwiebelkuchen backen: Rezepte für Zwiebelkuchen vom Blech und die vegane Variante

Anzeige

Hannover. Die Zwiebel ist beliebt. Allein in Deutschland wurden vergangenes Jahr durchschnittlich rund acht Kilogramm pro Kopf verzerrt. Kein Wunder - das kleine Gemüse gibt es in den verschiedensten Sorten, von herzhaft bis süß und nicht selten wird sie regional angebaut. Ein weiteres Plus für die Zwiebel: Sie ist reich an Vitaminen, Kalium und Antioxidantien und so findet sie besonders in den kälteren Jahreszeiten immer wieder den Weg auf den Teller, zum Beispiel im Zwiebelkuchen. Die Varianten davon sind zahlreich, ob aus der Form oder vom Blech, vegan oder herzhaft schwäbisch. Zusammen mit einem kühlen Federweißer ist der Zwiebelkuchen ein Herbstklassiker.

Klassischer Zwiebelkuchen mit Pizzateig

Dass die Zubereitung von Zwiebelkuchen kein kompliziertes Unterfangen,, sondern sogar ziemlich simpel ist, beweist unsere einfache Variante mit fertigem Boden aus Pizzateig. Statt einen eigenen Hefeteig anzusetzen, können Sie also direkt zum Belag übergehen. Benötigt wird zudem noch eine passende Springform, am besten mit dem Durchmesser 24cm oder 26cm. Und so geht’s:

Weiterlesen nach der Anzeige

Notwendige Zutaten:

1 Pizzateig aus dem Kühlregal

750 g Zwiebel, zum Beispiel rote Zwiebel oder Gemüsezwiebeln (auch Kombinieren ist möglich)

400 g Schmand oder Crème fraîche

4 mittelgroße Eier

1 EL gestrichener Kümmel

1 Prise Muskatnuss

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

Schnittlauch

Bis zu diesem Punkt ist die Variante vegetarisch - sie können den Zwiebelkuchen nach Belieben aber auch mit gewürfeltem Speck (etwa 250 g) aufpeppen.

So wird der Zwiebelkuchen zubereitet

Den Ofen bei Umluft auf 200 Grad vorheizen, bei Ober-und Unterhitze sollten es 220 Grad sein. Währenddessen die Zwiebeln in dünne Scheiben schneiden oder hobeln, auch den Speck würfeln und zusammen mit den Zwiebeln bei mittlerer Hitze in einer Pfanne mit etwas Öl, Salz, Pfeffer und dem Kümmel zum schwitzen bringen. Dann für circa 10 bis 15 Minuten weich düsten und gelegentlich umrühren. In der Zwischenzeit den Schmand (oder die Crème fraîche) mit den Eiern verquirlen und alles mit einer Prise Muskatnuss und etwas Pfeffer würzen. Den Pizzateig in einer leicht gebutterten Springform auslegen und den Rand anpassen. Anschließend die Zwiebelmasse zusammen mit der Schmand-Eimasse vermengen und auf dem Teig in der Springform verteilen. Den Zwiebelkuchen in den vorgeheizten Ofen auf die mittlere Schiene für ca. 40-45 Minuten backen. Danach vor dem Servieren noch einen Moment ruhen lassen, das macht den Kuchen kompakter.

Veganer Zwiebelkuchen vom Blech

Den Klassiker mit Ei und Speck auch in veganer Form zuzubereiten, ist mit den passenden Zutaten gar kein Problem und auch nicht sehr viel aufwendiger als die “normale” Version. Den Teig sollten Sie in diesem Fall aber doch selbst herstellen. Für ein Blech veganen Zwiebelkuchen werden folgende Zutaten gebraucht:

Hefeteig für veganen Zwiebelkuchen

500 g Mehl

½ Päckchen frische Hefe

250 ml warmes Wasser

50 g Margarine

2 TL Salz

Belag für veganen Zwiebelkuchen:

700 g Zwiebeln (je nach Geschmack)

200 g Räuchertofu (optional)

Rapsöl

3 EL Mehl

200 ml Hafercuisine

schwarzer Pfeffer, Salz und Muskatnuss

50 g pflanzlicher Reibekäse

Schritt-für-Schritt-Zubereitung von veganem Zwiebelkuchen

