Zum Kuckuck: So findet ein Vogel im Uhrkasten zurück ins moderne Wohnzimmer

Sie ist eins der Dinge, die man am ehesten mit der deutschen Kultur verbindet, abgesehen von Lederhosen, Bier und Sauerkraut vielleicht. Die Kuckucksuhr, das Wahrzeichen der Schwarzwaldregion und lange Zeit Lieblingssouvenir von Touristen aus Übersee. Bei Einheimischen hatte die Kuckucksuhr in der Vergangenheit einen weniger guten Ruf, galt sie doch als zu traditionell, zu verstaubt, zu barock in Sachen Inneneinrichtung. Das ändert sich gerade wieder – nicht zuletzt wegen zeitgemäßer Modelle.

Uhrkasten bekommt nach Designwettbewerb seine Form

Wer die Sache mit dem Vöglein im Uhrenkasten erfunden hat, ist nicht bekannt – fest steht nur, dass bereits Kurfürst August von Sachsen Anfang des 17. Jahrhunderts eine Uhr mit Kuckucksruf besaß. Dass ausgerechnet dieser Vogel in der Uhr wohnte, lag wohl an dem mit nur zwei Tönen recht leicht zu imitierenden Tierlaut. Die typische Form eines Schrägdachhäuschens entstand erst Mitte des 19. Jahrhunderts infolge eines Designwettbewerbs. Gewinner war der Architekt Friedrich Eisenlohr, der zahlreiche Bauten entlang der badischen Staatseisenbahnroute konstruiert hatte und eine Uhr in Form eines Bahnwärterhäuschens vorschlug.

Um 1860 kreierten Uhrenbauer im Schwarzwald die Gewichte in Tannenzapfenform und allerlei dreidimensionale Schnitzereien hinzu. Das Häuschen selbst bietet Platz für aufwendige Szenerien, sodass bei manchen Modellen nicht mehr nur ein Kuckuck ruft, sondern geschnitzte Waldtiere grasen, Miniaturholzfäller Baumstämme zersägen, in Tracht gekleidete Figuren tanzen oder eine gut gelaunte Kellnerin Wirtshausgästen ihre Bierkrüge bringt.

DIY-Set zum Kuckucksuhr basteln

Dass die Kuckucksuhr viel Raum für Fantasie lässt, hat in der jüngsten Vergangenheit zu zahlreichen Neuinterpretationen des Traditionsobjekts geführt. So begegnet der deutsche Künstler Stefan Strumbel Bauernstubenkitsch mit knalligen Farben und Details wie Totenköpfen oder Knochen. Muss man nicht mögen, kann man selbst vielleicht sogar noch besser machen: Mit einem DIY-Set für eine Pappuhr. Das entspricht weder hoher Schnitzkunst noch präzisem Uhrmacherhandwerk, lässt aber das Bastlerinnen und Bastlerherz höher schlagen.

Überdies gibt es eine enorme Auswahl an modernen Kuckucksuhrmodellen auf dem Interieurmarkt: einfarbige, geradlinige Kästen ohne Zifferblatt, dafür mit stilisiertem Kuckuck und einem kreisstatt zapfenförmigem Pendel sowie delle aus Glas und Plexiglas oder aus mattem Metall. Bei der quaderförmigen Uhr des italienischen Labels Progetti fristet der Vogel sein Dasein auf unechtem Moos, dank eines eingebauten Dunkelsensors hat er zudem nachts strenges Zwitscherverbot.

Uhrkasten mit modernen Ideen

Ein recht zeitgemäßes Werk steuert der Frankfurter Guido Zimmermann bei, der mit seiner Kunst immer wieder auf die Lebensbedingungen in sozialen Brennpunkten aufmerksam macht. So wandelte er die „Cuckoo Clock“ kurzerhand in einen „Cuckoo Block“ um. Der Piepmatz trägt ein Basecap und wohnt im Erdgeschoss eines Plattenbaus.

Und der Künstler Michael Sowa, der vor allem für die Ausstattung des Films „Die fabelhafte Welt der Amélie“ bekannt ist, schießt im wahrsten Wortsinne den Vogel ab: Denn hier hört man (s)ein Schwein pfeifen, das zwischen 7 und 22 Uhr zu jeder vollen Stunde aus seinem Türchen kommt. Als Pendel dienen eine Gabel und zwei unechte Würstchen – kann man immerhin wieder als eine sehr deutsche Interpretation sehen.