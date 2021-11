Wollig warme Füße: Socken stricken wie von Oma

Anzeige

Selbstgestrickte Socken wie von Oma sind ein Must-have im Winter. Nicht nur, dass die warme Wolle unsere Füße in der eisigen Kälte schön warm hält, die bunten Muster und fröhlichen Motive bringen Farbe in die graue Jahreszeit. Stricken hat sich in den vergangenen Jahren sogar zur Trend-Beschäftigung jüngerer Generationen entwickelt.

Wer mit dem Sockenstricken anfangen möchte oder noch auf der Suche nach Inspirationen für das nächste Paar Wollsocken ist, sollte hier weiterlesen.

Die richtige Wolle für das Stricken von Socken

Kaum ein Kleidungsstück muss so viel aushalten wie Socken. Daher sollten Sie bei der Wahl der Wolle auch auf widerstandsfähige Materialien setzen. Reine, sehr fest gesponnene Schafwolle ist atmungsaktiv und hält dazu noch sehr warm. Etwas robuster ist jedoch Wolle, denen synthetische Fasern wie Polyamid beigemischt sind.

Ebenfalls wichtig bei der Wahl der richtigen Wolle ist die Garnstärke. Für warme Wintersocken eignet sich ein dickes Garn. Je mehr Fäden im Garn verarbeitet sind, desto widerstandsfähiger ist die Wolle außerdem. Für dicke Socken, die trotzdem nicht allzu schwer zu stricken sind, ist ein 8-fädiges Garn empfehlenswert.

Welche Nadeln braucht man zum Socken stricken?

Je dicker das Garn ist, desto stärker müssen auch die Stricknadeln sein. Zum Stricken wird klassisch ein Nadelspiel verwendet, also ein Set aus 5 gleich langen Stricknadeln in gleicher Nadelstärke mit Strickspitzen an beiden Seiten. Dicken Socken aus 8-fädigem Garn stricken Sie am besten mit Nadelstärke 4-5 Millimeter.

So stricken Sie Socken selbst

Für ein Paar Socken benötigen Sie Wolle, vier Stricknadeln, eine Schere sowie Nadel und Faden.

1. Schritt: Maschen für den Bund anschlagen

Um mit dem Stricken zu beginnen, sollten Sie zunächst die Maschen am Bündchen der Socke anschlagen. Dafür legen Sie zwei Stricknadeln übereinander und schlagen so viele Maschen an, wie Sie für den Rand benötigen - also, wie weit die Socke an der Wade letztendlich sein soll. Im Anschluss können Sie die Maschen gleichmäßig auf die vier Stricknadeln zu verteilen.

2. Schritt: Bündchen und Sockenschaft stricken

Um mit dem Stricken der Socke anzufangen, legen Sie die vier Nadeln in ein Quadrat mit der rechten Seite nach außen. Nun wird der Schaft in Runden gearbeitet. Dafür eignet sich besonders das sogenannte Rippenmuster - im Wechsel eine Masche rechts, eine Masche links - denn dadurch erhält das Bündchen Elastizität und sorgt so dafür, dass die Socke nicht vom Fuß rutscht.

Vom Bund gehen Sie über in den Sockenschaft. Ob Sie diesen schmal mit glatten rechten Maschen oder ebenfalls elastisch stricken, ist dabei Ihnen überlassen.

3. Schritt: Fersen stricken

An der Ferse angelangt müssen Sie nun in drei Schritten vorgehen: Zuerst stricken Sie die Rückwand in Reihen, dann das stegförmige Käppchen. Zuletzt nehmen Sie die Maschen entlang der Fersenwand auf und stricken den keilförmigen Zwickel in Richtung Zehen.

4. Schritt: Den Fußteil stricken

Ist die Rundung am Fersen beendet, können Sie den restlichen Fußteil, je nach Größe, stricken. Ab der Fersenmitte sind es bei der Schuhgröße 38 zum Beispiel 20 Zentimeter bis zur Spitze.

5. Schritt: Die Spitze stricken

Nun können Sie die Arbeit an der Socke durch das Abnehmen von Strickmaschen beenden. Je nach Größe werden die Reihen dazwischen mit rechten Maschen gestrickt. Zum Schluss verbleiben dann insgesamt acht Strickmaschen, die Sie zusammenziehen und vernähen müssen. Fertig ist die erste selbstgestrickte Socke.

Auch schön zum Verschenken: Bunte Ideen für Wollsocken

Wer das Sockenstricken beherrscht oder von einfarbigen Socken gelangweilt ist, kann sich an aufwendigere Muster wagen. Ein paar Inspirationen dafür finden Sie hier.

Socken mit modernem Muster

Winterliche Motive als Sockenmuster

Klassisch nordisches Strickmuster

Winterliche Kniestrümpfe

Zarte Farbverläufe statt Eintönigkeit

Schöne Spitzenmuster