Winterwunderland: Mitbringsel mit Minipflanzen basteln

Bonn. Eine ungewöhnliche Geschenkidee in der Adventszeit sind Minipflanzen. Sie kann man leicht zu einer Miniaturlandschaft arrangieren. Dafür eignet sich etwa ein kleiner Weihnachtsstern in einem winterlich dekorierten Glasgefäß. Darauf macht die Züchtervereinigung Stars for Europe in Bonn aufmerksam.

Wichtig dabei: Das Glasgefäß darf nicht direkt in der Sonne stehen, weil es sonst für die Pflanze zu warm im Inneren wird. Die kleinen Töpfe brauchen regelmäßig, aber wenig Wasser - damit sie nicht austrocknen, sich jedoch keine Staunässe bildet.

So basteln Sie Ihr Wunderland

Benötigt werden für das Miniatur-Wunderland eine ausreichend große, offene Glaskugel zum Aufhängen, festes Band, ein Weihnachtsstern, Lärchenzweige, Holzstücke, eine LED-Lichterkette, Kunstschnee sowie Miniaturfiguren.

Die Glaskugel wird zunächst auf Arbeitshöhe aufgehängt - so geht das Befüllen am besten. Zu Beginn wird die Kugel mit Lärchenzweigen und Holzstücken ausgelegt. Dann vorsichtig den Weihnachtsstern mitsamt Übertopf hineinstellen, dann mit der Lichterkette, Zapfen, Kunstschnee und Miniaturfiguren dekorieren. Zum Schluss einen Lärchenzweig außerhalb der Glaskugel befestigen, fertig.

Die Glaskugel sollte nicht im direkten Sonnenlicht hängen, sonst trocknet der Mini-Weihnachtsstern schnell aus. © Quelle: Stars for Europe/dpa-tmn

Stimmungsvolles Windlicht

Selbst gestaltete Landschaften sind nicht nur eine schöne Geschenkidee, sondern auch als Dekoration im eigenen Wohnzimmer stimmungsvoll. So kann man beispielsweise einen kleinen Weihnachtsstern zusammen mit Lärchenzweigen, Holzstücken, Zapfen, Kunstschnee, LED-Lichtern und weihnachtlichen Figuren in eine Glaskugel oder in ein Windlicht stellen. Ein Windlicht bietet den Vorteil, dass es auch hingestellt werden kann - und nicht hängen muss.

RND/dpa/ame