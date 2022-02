Wildkräuter: Nachhaltiges Superfood direkt aus der Natur

Anzeige

Wildkräuter sind eine unterschätzte Zutat in der Küche: Sie schmecken fantastisch, wachsen direkt vor der Haustür und sind dazu noch richtig gesund. Martina Merz hat es sich mit ihrem Buch „Wildkräuter – Bestimmen, Sammeln, Zubereiten“ zur Aufgabe gemacht, Wildkräuter wieder populärer zu machen. Wie sie das schaffen möchte, erklärt sie im RND-Interview.

Frau Merz, wie kommt es dazu, dass Sie sich so für Wildkräuter begeistern?

Die Begeisterung für Pflanzen liegt bei uns in der Familie. Das haben wir als kleine Kinder schon von unseren Eltern mitgekriegt. Bei jedem Spaziergang hieß es: Wer findet die erste Küchenschelle, wer findet das erste Gänseblümchen, der kriegt ein Stück Schokolade. Auch meine Großmütter waren da sehr affin. Vor allem mit meiner österreichischen Großmutter aus Voralberg war ich als kleines Kind sehr viel draußen, Heilkräuter sammeln – und bei der standen auch diese Wildkräuter in irgendwelchen Ansätzen in der Wohnung.

Ich koche sehr gern und haben dann im Studium angefangen, auch alleine ein paar Wildkräuter draußen zu sammeln. Doch so schnell ich mich dafür begeistert habe, genauso schnell war ich auch wieder frustriert, weil es einfach so schwer war, die Wildkräuter zuzubereiten. Das war dann der erste Impuls, danach habe ich immer mal ein bisschen gesammelt, aber nicht wahnsinnig intensiv – bis vor einigen Jahren.

Was hat sie da umgestimmt?

Vor vier Jahren waren wir mit dem Camper unterwegs. In Georgien hat man im Frühjahr dann viele Leute in den Feldern gesehen, die Wildkräuter gesammelt haben. Ich habe dann angefangen, diese Wildpflanzen zu untersuchen, bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen, was sie da essen und wie sie das zubereiten und habe dann angefangen, immer wenn wir irgendwo unseren Camper abgestellt haben, um den Bus herumzulaufen und zu gucken, was es gibt – und damit praktisch unser Abendessen zubereitet.

Die Fotografin, mit der ich in meiner Agentur zusammengearbeitet habe, hat mich dann dazu ermutigt, daraus ein Buch zu machen. Vor einem Jahr haben wir das Buchkonzept dann bei einigen Verlagen vorgestellt – und da war ich aber auch bei weitem noch nicht die Expertin, die ich jetzt bin. Dieser Satz: „Wenn du etwas lernen willst, beginne es, zu lehren“ stimmt da einfach total.

Ich bin viel gesünder, mein Einkaufszettel wird immer kürzer, ich gebe immer weniger Geld für Essen aus, ich bin immer mehr draußen, ich bin immer ruhiger, ich bin immer zufriedener und ich mach so viele Menschen glücklich damit. Martina Merz

Ich habe gemerkt: Ich bin viel gesünder, mein Einkaufszettel wird immer kürzer, ich gebe immer weniger Geld für Essen aus, ich bin immer mehr draußen, ich bin immer ruhiger, ich bin immer zufriedener und ich mach so viele Menschen glücklich damit. Was mich immer daran gereizt hat, war aber nicht der Gesundheitsaspekt, sondern der kulinarische Aspekt. Ich koche einfach wahnsinnig gerne und finde es so spannend, die Aromen zu sammeln und Sachen daraus zu machen, die wir einfach als Geschmäcker nicht oder nicht mehr kennen.

Wenn ich ohne Vorwissen draußen einfach Kräuter sammle und danach verzehre, kann da nicht einiges schiefgehen? Welche Grundregeln würden Sie Einsteigerinnen und Einsteigern empfehlen?

Die Wichtigste von allen lautet: Steck nichts in den Mund, was du nicht hundertprozentig identifizieren kannst. Es gibt aber auch eine Reihe von Pflanzen, die sich sicher erkennen lassen. Zum Beispiel Brennnesseln kann man leicht erkennen, weil sie brennen – das ist die einzige Pflanze, die so brennt. Oder auch Löwenzahn oder Gänseblümchen. Dann haben Sie schon drei, mit denen Sie ganz viel machen können. Damit können Sie sich Pasta kochen, Aufstriche machen, Salate oder ein Risotto zubereiten.

Es gibt zwar Giftpflanzen, auch tödliche, bei uns, aber das sind dann doch sehr wenige. Der Eisenhut zum Beispiel ist absolut tödlich oder die Herbst-Zeitlose oder der Schierling. Da reichen Milligramm aus, um einen Erwachsenen zu töten.

Am Anfang empfiehlt es sich, vielleicht mit anderen zusammen zu sammeln oder mal einen Kurs zu machen, klein anfangen mit ganz einfachen Arten, die man kennt – und auch die lernen, die so giftig sind.

Martina Merz sammelt schon ihr Leben lang Pflanzen in der Natur. © Quelle: Sandra Eckhardt

Wo kann man überall Wildkräuter sammeln? Geht das nur in ländlichen Regionen oder kann auch ich als Städterin mich auf die Suche machen?

Sie können absolut auch in der Stadt sammeln. Gerade die urbanen Räume und Stadtränder sind extrem ergiebig – auch, weil dort nicht so eine industrielle Landwirtschaft zu finden ist. Die Gärten sind dort sogar sehr viel vielfältiger. Sie können in Parks sammeln, auf Brachflächen oder sehr ergiebig sind auch Erdhügel auf Baustellen. Viele Wildpflanzen sind nämlich sogenannte Pionierpflanzen – das heißt, die Samen schlafen im Boden und wenn der Boden gestört wird, zum Beispiel durch Baggerarbeiten, dann wachsen sie sehr schnell. Dazu gehört zum Beispiel die weiße Melde oder die Vogelmiere.

In der Stadt hat man natürlich das Verschmutzungsthema, zum einen durch den Verkehr, also sammelt man in der Stadt auf keinen Fall an großen Straßen. Dann hat man das Hundethema, also sammelt man nicht direkt neben den Spazierwegen in den Parks. Und man hat auch die Bodenbelastung. Also dort, wo zum Beispiel Industriebrachen sind, ist es heikel, weil Altlasten in den Böden sein können, die in die Pflanzen übergehen können. Aber sobald sie in den Parks ein bisschen abgehen von den Hauptstrecken, finden Sie dort sehr viele Wildpflanzen. Wer ganz sichergehen möchte, sammelt in der Stadt nicht auf dem Boden sondern das, was oben wächst, zum Beispiel Hopfen, Spitzahorn oder im Sommer dann die Kornelkirsche.

Kann ich Wildkräuter auch zu Hause ernten?

Natürlich geht das. Wenn Sie einen Balkon haben, finden Sie in den Blumentöpfen mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwas Essbares. Nur frisch gekauft sollten die Töpfe nicht sein, denn sie könnten gespritzt oder zu stark gedüngt sein. Wenn Sie einen Garten haben, brauchen Sie sich eigentlich nur zu bücken und finden im Rasen Pflanzen, die Sie essen können. Löwenzahn zum Beispiel oder die Braunelle. Im Garten können Sie aber auch Pflanzen essen, von denen Sie es gar nicht wissen, auch ohne Gemüsebeet – Blüten wie die Taglilie zum Beispiel oder Bäume, zum Beispiel den Spitzahorn.

Wildkräuter sind äußerst schmackhaft und dazu noch total gesund. Wie kommt es, dass sie bei vielen einen so schlechten Ruf haben oder gar als Unkraut abgestempelt werden?

Ich denke, das ist ein Wissen, das wir einfach verlernt haben. Meine Großmutter wusste das noch, ihre Urgroßmutter wahrscheinlich auch noch. Gerade in ländlichen Regionen wissen das auch noch mehr Leute. Wenn ich spazieren gehe, kommen fast immer irgendwelche alten Frauen auf mich zu und fragen: „Was sammeln Sie denn da eigentlich? Ah ja, das hilft gegen das und das.“ Die wussten das noch.

Das Sammeln ist etwas, das einfach unglaublich wohltuend ist: Sie sind in der Natur, Sie sind total fokussiert, im Idealfall haben Sie kein Handy dabei, gucken, suchen, sammeln, fangen an, die Natur wieder zu lesen. Martina Merz

Das liegt auch an unserem Konsumverhalten. Nach dem Krieg wurde eigentlich alles, was in diese Richtung ging, immer weniger – auch, weil es einfach Zeit kostet, Arbeiten und Effizienz wurden immer wichtiger. Ich glaube, dass es jetzt gerade so einen Hype darum gibt und so eine Begeisterung, weil es einfach ein Gegenprogramm zur Digitalisierung ist. Das Sammeln ist etwas, das einfach unglaublich wohltuend ist: Sie sind in der Natur, Sie sind total fokussiert, im Idealfall haben Sie kein Handy dabei, gucken, suchen, sammeln, fangen an, die Natur wieder zu lesen und ich glaube, dass es auch ein ganz tiefes Urwissen von jedem Lebewesen ist, dass es eigentlich weiß, wo es Nahrung findet – und das haben wir halt echt verlernt.

Wenn Sie sich eine Pflanze aussuchen könnten, welche wird am meisten unterschätzt?

Die Brennnessel. Denn die ist ein echtes Superfood, das es wirklich überall gibt. Sie hat super viele wertvolle Inhaltsstoffe und kann ganz einfach verwendet werden. Sie können in jedem Rezept mit Spinat diesen einfach durch Brennnesseln ersetzen. Wenn Sie im Sommer von der Brennnessel auch noch die Früchte ernten, dann haben Sie eine Magnesium- und Eisenbombe, die total gesund ist – und das weiß kaum jemand. Und sie wächst kostenlos vor der Haustür.

Eine Entdeckung, die ich gerade erst gemacht habe, ist außerdem die Gänsedistel. Auch die ist eigentlich ein „Unkraut“ – und schmeckt fantastisch. Das hat mich total begeistert, weil ich selbst im Januar eine große Schüssel voll sammeln konnte. Man kann damit Salat machen oder ein Risotto. Sie ist nicht bitter – viele Wildkräuter sind ja deutlich bitterer als das, was wir sonst so kennen, aber das macht sie natürlich auch so gesund. Ich habe sie auf einer Baustelle gefunden, da tue ich niemandem weh, wenn ich sie ernte, da nehme ich auch keinem Tier etwas weg. Und wunderschön ist sie noch dazu.

In Ihrem Buch zeigen Sie ja auch ganz viele leckere Rezepte mit Wildkräutern. Haben Sie eine Empfehlung für Einsteigerinnen und Einsteiger?

Der „Bärlauch asiatisch“. Dabei werden die Blätter kurz angekämpft und dann abgelöscht mit Sojasoße. Zum Schluss kommt nur ein bisschen Sesam und Chili drüber und wenn man mag, ein bisschen Sesamöl – und das schmeckt so gut. Das ist definitiv eine meiner liebsten Zubereitungsarten für Wildgemüse.

Simpel und auch für Einsteigerinnen und Einsteiger gut geeinget: Der Bärlauch asiatisch. © Quelle: Sandra Eckhardt

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man beim Sammeln nicht zu viel ernten soll, außer bei invasiven Arten. Können Sie erklären, was es damit auf sich hat? Welche Wildkräuterarten gehören zu diesen Arten?

Durch die Globalisierung, durch das Wetter und durch Tiere kommen seit vielen Jahrhunderten immer wieder Pflanzen in unseren Kulturkreis, die hier ursprünglich nicht heimisch waren. Der größte Teil passt sich unseren Umweltbedingungen an und fügt sich da irgendwie ein. Ein anderer Teil fühlt sich hier so wohl, dass er sich stark vermehrt und die einheimische Vegetation verdrängt. Manchmal sind das auch Pflanzen, die angesiedelt wurden wie zum Beispiel der japanische Knöterich, eine hoch invasive Pflanze. Davon kann man ernten, so viel man will.

Eine andere sehr invasive Pflanze – man nennt sie auch Neophyten –, über die immer viel diskutiert wird, ist das indische Springkraut. Die heißt so, weil die Samenkapseln aufspringen, wenn sie reif sind, und Hunderte von Samen verteilen. Die wandern dann im Wasser weiter und an allen Bachläufen wächst dieses Springkraut. Das vermehrt sich dadurch viel zu stark, aber es ist im Sommer auch eine ganz wichtige Hummelweidefläche. Die invasiven Arten verbreiten sich allerdings so schnell, da können Sie eigentlich wirklich ernten, so viel Sie wollen und es ist eigentlich gut, wenn Sie sie einfach wegessen. Dazu gehören aber auch einheimische Pflanzen, die keine invasiven Arten sind wie der Löwenzahn oder der Giersch.

Warum sind Wildpflanzen so nachhaltig?

Der Hauptpunkt ist tatsächlich, dass sie vor der Haustür wachsen. Wenn ich eine Handvoll Salat vor der Haustür sammle, ist das ein CO₂-Fußabdruck von null. Selbst wenn ich einen Salat im Bioladen kaufe, wurde dafür eine Acker bestellt, da wurde mit Fahrzeugen drauf herumgefahren, der Boden wurde verdichtet, die Bodenstruktur gestört, die Ware wurde zum Bauern, von dort zum Handel gefahren, ich bin dort irgendwie hingekommen, um es zu kaufen und dann kommt der Salat wieder zu mir.

Ich sehe die Natur anders und nehme viel mehr Details und Schätze wahr, aber ich nehme auch viel mehr Verlust und Zerstörung wahr. Martina Merz

Man muss natürlich realistisch sagen: Um eine Handvoll Wildkräuter zu sammeln, brauche ich einfach ein bisschen mehr Zeit. Und das ist der zweite Nutzen: Ich gehe regelmäßig raus. Das setzt natürlich voraus, dass ich die Zeit habe, aber ich spare wiederum die Zeit, um das Geld zu verdienen, die Ware zu kaufen. Es ist nicht möglich, sich komplett davon zu ernähren. Doch der Nachhaltigkeitsaspekt steht wirklich unter dem Aspekt der Achtsamkeit, der Gesundheitsprophylaxe – und ich gehe mit der Natur anders um. Ich sehe die Natur anders und nehme viel mehr Details und Schätze wahr, aber ich nehme auch viel mehr Verlust und Zerstörung wahr. Denn was ich detailreicher wahrnehme, damit bin ich automatisch vorsichtiger. Und wenn ich das mit meinen Kindern mache, gebe ich etwas weiter, was langfristig auch wirkt.

Wildkräuter haben zudem deutlich mehr gesunde und wertvolle Inhaltsstoffe als Kulturgemüse, man sagt ungefähr die vierfache Menge an Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen. Ich bin dabei keine Expertin – ich weiß nur, seit ich Wildkräuter esse, sind meine Blutwerte super.

Gibt es eine ideale Jahres- oder auch Tageszeit zum Sammeln von Wildpflanzen?

Die Hauptsaison geht tatsächlich im März los und geht ungefähr bis Juni. Das ist die Zeit, wo es wirklich sehr viel Grünzeug gibt. Da gibt es ganz viele Salate. Dann kommt die Bärlauchzeit, dann treibt alles aus und ich kann richtig volumenreiche Salate und Gemüse sammeln. Im Sommer kommt dann die Zeit der Reife, da werden die Blätter zu hart, weil die Pflanze sich hochschieben muss und die Frucht hochträgt. Dann folgt die Zeit der Blüten und der Kräuter wie dem Thymian oder dem wilden Kümmel. Und dann kommen natürlich die ganzen Beerenfrüchte. Das fängt an mit den Walderdbeeren im Juli, dann kommen Himbeeren, die Brombeeren und die Kornelkirsche oder auch die Felsenbirne.

Also ich sammle das ganze Jahr über, außer bei Schnee. Da darf man nicht sammeln, denn das, was es da gibt, brauchen wirklich die Tiere. Die haben die Hoheit – und das ist auch wichtig beim Sammeln: Nicht mehr wegnehmen, als auch nachwachsen kann und auch so zu sammeln, dass ich die Pflanze nicht zerstöre. Ohne diese Grundregel darf man gar nicht sammeln. Und sonst lautet meine wichtigste Botschaft wohl: Einfach loslegen.

In ihrem Buch „Wildkräuter - Bestimmen, Sammeln, Zubereiten“ möchte Martina Merz Einsteigerinnen und Einsteigern das notwendige Hintergrundwissen und praktische Tipps zur Hand geben, um selbst mit dem Sammeln zu beginnen. Das Buch ist im Becker Joest Volk Verlag erschienen, Preis: 29,95 EUR. © Quelle: Sandra Eckhardt

Zur Autorin: Martina Merz hat sich ganz und gar der nachhaltigen Ernährung und einem Leben im Einklang mit der Natur verschrieben. Beruflich berät sie Erzeuger, Hersteller und Händler in Sachen Design und Markenstrategien für Bioprodukte. In der Freizeit teilt sie ihr enormes Kräuterwissen auf ihrem Youtube-Kanal ESSBARE NATUR, ausgezeichnet beim „Youtube Trendreport 2021″.