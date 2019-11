Wie eine Vegetarierin durch Wildfleisch zur Fleischesserin und Jägerin wurde

Anzeige

Hannover. Die Jagdpassion wurde der 29-jährigen Alena Steinbach aus Frankfurt am Main in die Wiege gelegt: Schon ihr Großvater und Vater waren Jäger. Inzwischen ist die gelernte Umweltmanagerin Herausgeberin des Onlinemagazins "Wir jagen". Mit „Wild kochen!“ (GU-Verlag, 192 Seiten, 24,99 Euro) erschien kürzlich ihr erstes Buch.

Wieso Wildfleisch Alena Steinbach nach jahrelangem Vegetarismus dazu brachte, wieder Fleisch zu essen und welche Vorteile es ihrer Meinung nach bietet, erzählt sie im Interview.

Die 29-jährige Alena Steinbach lebt mit ihrem Freund und mehreren Hunden am Rande von Frankfurt/Main. © Quelle: Alena Steinbach/GU-Verlag

Frau Steinbach, früher waren Sie überzeugte Vegetarierin, heute sind Sie begeisterte Jägerin und Wildfleischesserin. Wie passt das zusammen?

Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen, als ich 13 Jahre alt war – aus Gründen des Tierwohls. Ich finde die konventionelle Tierhaltung, bei der es nur darum geht, dass die Tiere möglichst schnell groß und schlachtreif werden, egal wie viel Antibiotika und Medikamente dafür nötig sind, egal ob sie jemals eine Wiese oder den Himmel gesehen haben, einfach furchtbar und wollte das nicht weiter unterstützen. Über die Jahre, in denen ich vegetarisch gelebt habe, merkte ich, dass mir Fleisch in meinem Leben fehlte, also musste ich eine andere Quelle finden. So bin ich bei der Jagd gelandet. Sie ist für mich der ehrlichste Weg, Fleisch zu essen.

Warum sollte man Wildfleisch essen?

Es gibt keine nachhaltigere, natürlichere und gesündere Fleischquelle. Wildfleisch ist frei von jeglichen Medikamenten und Wachstumshormonen, dafür voller wichtiger Mineralien und Spurenelemente wie Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Phosphor und Selen. Weil Wildtiere sich permanent bewegen, ist das Fleisch zudem sehr fett- und cholesterinarm. Und: Wildfleisch stammt direkt aus der Natur. Mehr Bio geht nicht! Vor allem aber: Wildtiere hatten ein freies, selbstbestimmtes Leben, bevor sie starben. Das ist für mich in Sachen Tierwohl ganz entscheidend.

Vielen Jägern wird unterstellt, es ginge ihnen nur ums Töten. Stimmt das?

Nein. Ich kann natürlich nicht für alle Jäger sprechen, aber den meisten geht es um sehr viel mehr als das Erlegen von Wild. Jagd bedeutet Hege und Pflege, also Natur- und Artenschutz für unsere heimischen Wildtiere. Wir legen Wildäcker und Blühstreifen an, die das ganze Jahr über Futter und Unterschlupf bieten, wir hängen Vogelhäuser und Fledermauskästen auf, legen Salzlecksteine aus, pflanzen Hecken, sammeln Müll, kümmern uns zu jeder Tages- und Nachtzeit um Wildunfälle. Jäger sind staatlich geprüfte Naturschützer, denn sie haben ein enormes „grünes“ Wissen und verbringen viel Zeit in der Natur.

Bei Wildfleisch denkt man spontan an komplizierte Festtagsgerichte wie Rehrücken oder Hirschgulasch. Ist Wild auch etwas für die Alltagsküche?

Absolut. Wir essen nur Wild. Ich kaufe überhaupt kein anderes Fleisch ein, außer ich bekomme mal ein Stück Rind von unserem Bauern des Vertrauens, der seine Kühe auf der Weide hält. Ansonsten verwende ich Wild wie jedes andere Fleisch. Man kann es durch den Wolf drehen und als Hackfleisch in Lasagnen, Nudelsoßen oder Frikadellen verarbeiten. Man kann es als Steak in der Pfanne braten oder auf den Grill schmeißen. Man kann Wildfleisch sogar roh essen, als Carpaccio zum Beispiel oder als blutiges Filet. Nur das Fleisch von Allesfressern wie Wildschweinen sollte man nicht roh essen.

Wenn man nicht selbst Jäger ist oder mit einem zusammenlebt, wie kommt man am besten an Wild?

Das ist leichter als gedacht. Viele Metzger haben Wild in ihrer Auslage, auch auf Wochenmärkten findet man oft Anbieter von frischem Wildfleisch, oder man sucht auf der Website "Wild auf Wild" nach Wildbrethändlern in seiner Nähe. Nur, bitte Vorsicht bei Wild aus dem Supermarkt: Meistens stammt das Fleisch von Wildtieren aus Gattern – womöglich sogar aus Neuseeland. Schlimmer als vom anderen Ende der Welt geht der Wildeinkauf nicht.